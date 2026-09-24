Lineapelle, i sindaci del Cuoio: "Buoni numeri, segnali che incoraggiano"

A una settimana da Lineapelle, mentre a Milano sta per concludersi l’evento moda Lineapelle Designers edition, tra gli imprenditori conciari del distretto si respira una cauta soddisfazione. I numeri comunicati dalla fiera sono incoraggianti (+ 10% rispetto all’edizione di riferimento settembre 2025), e a questo si aggiunge il risultato dell’esclusione della pelle dal Regolamento EUDR, frutto di un impegno che ha visto UNIC-Concerie italiane sostenere le istanze della concia italiana in un articolato percorso di condivisione che ha coinvolto anche le istituzioni. “Vedere accolte le proprie rivendicazioni sul tema EUDR – dice il presidente Assoconciatori Riccardo Bandini- solleva finalmente i conciatori da un peso che ne avrebbe complicato la ripresa. Il comparto ha seguito l’importante lavoro fatto da UNIC per ottenere questo risultato che, proprio in questa fase congiunturale, ha un valore ancora più solido”. La soddisfazione per la fiera è stata condivisa, con gli imprenditori, anche dai diversi sindaci del distretto, che a pochi giorni da Lineapelle fanno un bilancio sull’evento.

Roberto Giannoni, sindaco di Santa Croce sull’Arno. “Da Lineapelle sono arrivati segnali incoraggianti a cominciare dalla presenza di operatori economici del distretto, che ha ribadito il ruolo strategico di Santa Croce nel ciclo di lavorazione della pelle per tutto il settore. L’esclusione della filiera della pelle dal Regolamento EUDR è il risultato di una battaglia importante, che tutti abbiamo portato avanti per mesi, ciascuno giocando il proprio ruolo a cominciare dai livelli locali del centrodestra. Questa vittoria è la dimostrazione che senza il supporto della politica a partire dai sindaci, questa battaglia probabilmente non si sarebbe vinta o sarebbe stata ancora più difficile se possibile”.

Fabio Mini, sindaco Castelfranco di Sotto. “La mia presenza a Lineapelle, è nata per portare la vicinanza della nostra amministrazione comunale a tutti gli imprenditori del nostro territorio. Saremo sempre al fianco dei nostri coraggiosi imprenditori, con il massimo impegno di amministratori che si pongono come collante con gli organi di governo: non ultima dimostrazione di questo due settimane fa la presenza del Ministro Lollobrigida che, dopo aver accolto le nostre richieste, è riuscito a far escludere le nostre conce dal Regolamento EUDR che con il settore conciario non aveva alla prova dei fatti nessun riferimento. Un risultato importante del centrodestra e della politica per sostenere l'economia del territorio”.

Manuela Del Grande, sindaca di Santa Maria a Monte. “Siamo soddisfatti per il giudizio positivo espresso dagli operatori in fiera sulla riuscita di Lienapelle. L’evento ha confermato la solidità dell’industria toscana legata alla filiera della pelle e questo ci permette di guardare con maggiore fiducia alle prossime sfide del comparto tanto più in un momento in cui il mercato resta complesso. A questo si aggiunge l’importante risultato sul Regolamento EUDR, che restituisce entusiasmo al settore e conferma il forte sostegno garantito dal Governo alle istanze degli imprenditori."

Simone Giglioli, sindaco di San Miniato. “La partecipazione a Lineapelle è stata un’occasione importante per incontrare le nostre imprese e ascoltare le loro esigenze. Il quadro resta complesso, ma abbiamo trovato aziende che continuano a investire in qualità, innovazione e sostenibilità. Il risultato ottenuto sul Regolamento EUDR è un esempio concreto del valore del lavoro di squadra e del confronto tra istituzioni, imprese e associazioni di categoria. Un percorso che ha permesso di portare all’attenzione delle istituzioni le istanze del comparto conciario. Come Amministrazione continueremo a mantenere un dialogo costante con il mondo produttivo, a sostegno di un settore strategico per il nostro territorio".

Emma Donnini, sindaca di Fucecchio. “L’ esclusione definitiva di pelli grezze, cuoio e pellame dal Regolamento EUDR è una notizia importante per il nostro distretto e per tante imprese del nostro territorio. Alla luce di questa edizione di Lineapelle appena conclusa guardiamo con fiducia al futuro, con l’auspicio che questo risultato possa dare ulteriore forza e serenità al lavoro delle nostre aziende e di chi è impiegato nel distretto. I dati e i numeri comunicati dalla fiera in termini di partecipazione sono, intanto, un buon segnale cui guardare”.

Linda Vanni, sindaca di Montopoli. “Non possiamo che accogliere con piacere i piccoli segnali di ripresa che ci riportano le aziende. Sul tema EUDR, la lotta alla deforestazione resta una priorità che non ho mai messo in discussione: è una battaglia di giustizia ambientale e intergenerazionale che va portata avanti con determinazione. Ma va combattuta con gli strumenti giusti, colpendo le vere cause della deforestazione senza penalizzare un sottoprodotto della filiera zootecnica alimentare che nulla ha a che fare con quei fenomeni, e che rischiava di essere schiacciato da una burocrazia sproporzionata rispetto al suo reale impatto”.

Fonte: Associazione Conciatori - Ufficio stampa