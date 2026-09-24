Manifestazione a Firenze, Alia chiude i contenitori stradali

Plures Alia informa che, su indicazione della Questura e per motivi di sicurezza, in occasione delle manifestazioni con corteo organizzate per venerdì 25 e sabato 26 settembre, a Firenze si procederà alla chiusura temporanea di tutti i contenitori stradali lungo il percorso del corteo.

Le zone coinvolte dalla manifestazione organizzata dall'Assemblea cittadina contro le sanzioni Usa del 25 settembre sono quelle di Lungarno Vespucсі, piazza Goldoni, via del Moro, via dei Giglio, piazza Madonna degli Aldobrandini, via Canto dei Nelli, piazza San Lorenzo, via dei Gori e via Cavour. In questa area il provvedimento scatterà venerdì dalle 15.30 e resterà in vigore fino a cessate esigenze.

Sabato 26 settembre, invece, la manifestazione con corteo contro guerra e carovita, interesserà piazza Bambine e Bambini di Beslan, viale Filippo Strozzi, via Valfonda, piazza Adua, via Bernardo Cennini, via Faenza, piazza del Crocifisso, via del Pratello, viale Filippo Strozzi (controviale), via Cosimo Ridolfi, piazza Indipendenza, via 27 Aprile, via degli Arazzieri, piazza San Marco, via Cavour, via degli Alfani, via dei Servi e piazza Duomo. Il provvedimento scatterà sabato dalle 13 e resterà in vigore fino a cessate esigenze.

Al fine di ridurre il disagio dei residenti ed evitare ripercussioni sui servizi di raccolta, si invitano gli utenti delle zone interessate a utilizzare le postazioni che si trovano nelle aree limitrofe, composte da contenitori destinati ai diversi materiali: organico per gli scarti di cibo, sfalci, verde e potature, imballaggi per i contenitori in plastica-metalli-polistirolo-tetrapak, vetro, residuo non differenziabile (rifiuti non riciclabili che non sono ammessi nelle altre raccolte).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Plures Alia tramite la app Aliaestra, oppure telefonare al call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800.888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e da rete mobile).

Fonte: Ufficio Stampa

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