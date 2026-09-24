Montespertoli si candida ai fondi europei LIFE per trasformare viale Risorgimento e piazzale Lotti

Il Comune di Montespertoli ha presentato la candidatura al Programma LIFE dell'Unione Europea con il progetto "LIFE MONTESPERTOLI B-GREEN", che punta a trasformare alcune zone del centro del paese in uno spazio più verde, fresco e resistente agli effetti del cambiamento climatico.

L'intervento riguarda due luoghi del centro urbano: piazzale Lotti, oggi occupato in gran parte da asfalto e posti auto su uno spiazzo sterrato, e viale Risorgimento, uno degli assi che collegano il centro del paese e l’entrata da chi viene da Firenze e che – nonostante il nome – è privo di alberature.

L'obiettivo della partecipazione al bando è ridurre progressivamente il "soil sealing" – l'impermeabilizzazione dei suoli – sostituendo aree impermeabili con aree verdi, nuovi alberi e soluzioni naturali capaci di assorbire l'acqua piovana, contrastando così il caldo eccessivo e le difficoltà di drenaggio che colpiscono sempre più spesso i centri urbani: da questo punto di vista, il progetto prevede la messa a dimora di un filare di alberi ad alto fusto lungo viale Risorgimento (comprensiva di aiuola per la lunghezza di tutta la via) e la realizzazione di un parco pubblico nell’area attualmente sterrata dell’ex campo sportivo di piazzale Lotti (dentro cui sorgerà, con progettazione e investimento separati, anche il teatro civico).

“Viale Risorgimento e piazzale Lotti sono due delle zone più calde del nostro centro: poche alberature, zero ombra, asfalto e niente che dreni l'acqua durante le piogge più torrenziali. Per questo abbiamo deciso di partecipare a questo bando europeo: l’obiettivo è trasformare viale Risorgimento in un vero viale alberato, depavimentando una isola di calore che rende sempre più invivibile la zona in estate, e trasformare parte di piazzale Lotti in un vero e proprio parco pubblico. La partecipazione al bando può rappresentare un’opportunità enorme per Montespertoli, e un esempio che anche altri territori possono seguire. Per questa ragione abbiamo deciso di partecipare collaborando con altri studi specializzati del settore privato e con l’Università di Firenze. Confidiamo che questo progetto pilota possa essere un nuovo modello di costruzione di politiche pubbliche in grado di costruire ecosistemi cittadini più resilienti e più sostenibili dal punto di vista ambientale”. Così Marco Pierini, vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici e all’Ambiente del Comune di Montespertoli.

Il progetto B-GREEN si inserisce nel percorso di rigenerazione urbana già avviato dall'Amministrazione comunale con il concorso di progettazione per il nuovo Teatro Civico, vinto nel dicembre 2022 dal raggruppamento guidato dall'architetto Cristiano Bianchi (Studio ZAG Architecture), che prevedeva la realizzazione di un ampio parco pubblico alberato al posto dell'attuale area di sosta.

LIFE B-GREEN qualifica la componente climatica e ambientale di questa trasformazione già programmata, senza sovrapporsi alle opere infrastrutturali – come il previsto parcheggio interrato – che restano distinte dall’attuale progetto.

Prima dell'avvio dei lavori sarà fotografata la situazione attuale dell'area – temperature, verde presente, gestione dell'acqua piovana – per poter poi verificare, a interventi conclusi, i risultati realmente ottenuti in termini di ombra, fresco e qualità degli spazi pubblici. È previsto un percorso di ascolto di residenti, attività economiche e cittadini, per raccogliere bisogni e osservazioni da integrare nella progettazione definitiva.

Il Comune di Montespertoli manterrà la piena regia strategica e amministrativa del progetto, avvalendosi del supporto di soggetti specializzati: ARCO – Action Research for CO-development, centro di ricerca della Fondazione PIN – Polo di Prato dell'Università di Firenze, per la costruzione della baseline e la valutazione degli impatti ambientali e sociali; lo Studio ZAG Architecture per la progettazione architettonica e urbana; GreeNForest – Laboratorio di Gestione Territoriale per la componente verde-blu e le Nature-based Solutions; Consiag Servizi Comuni, già affidataria della manutenzione del verde pubblico comunale, per garantire fin dalla progettazione la sostenibilità gestionale delle nuove infrastrutture nel lungo periodo.

È inoltre allo studio una collaborazione con la città gemellata tedesca di Neustadt an der Aisch, per condividere dati e risultati e valutare la replicabilità del modello in altri contesti urbani europei.

Il costo complessivo stimato dell'intervento è di circa 4,46 milioni di euro. In caso di ammissione al finanziamento europeo, il contributo LIFE coprirebbe il 60% della spesa, pari a circa 2,68 milioni di euro, mentre il restante 40%, circa 1,78 milioni, sarebbe a carico del Comune di Montespertoli.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

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