A Empoli nel weekend in scena la 33esima Mostra di Bonsai e Suiseki

Alberi in miniatura e cultura giapponese protagonisti questo weekend a Empoli con la 33esima Mostra di Bonsai e Suiseki del coordinamento toscano. Organizzata dal Gruppo Bonsaisti Medio Valdarno, in occasione del proprio 30esimo anniversario, l'evento si terrà il 26 e il 27 settembre al Centro Commerciale *Empoli presso la Sezione Soci Coop Fi. Saranno presenti come giudici il maestro Francesco Santini, per il Bonsai, e il maestro Carlo Maria Galli per i Suiseki.

Il programma

Sabato 26 settembre: dalle 8.30 alle 10 verranno registrate le piante e i suiseki, arte giapponese di disporre pietre naturali, a seguire, dalle 10 alle 10.30, verrà effettuato un servizio fotografico degli esemplari esposti. Alle 11 verrà ufficialmente aperta la mostra con l'intervento delle autorità, a cui seguirà un aperitivo di benvenuto. Alle 19.30 verrà chiusa la mostra.

Domenica 27 settembre: alle 8.30 verrà aperta la mostra. Dalle 9 alle 12.30 si terrà la dimostrazione "Scuola bonsai cult" di Francesco Santini, mentre dalle 9.30 alle 12.30, in concomitanza, si terrà la dimostrazione "Club a confronto". Dalle 9.30 alle 10.30 verranno votati gli esemplari esposti. Dalle 10.30 alle 11.30 si terrà la riunione dei presidenti del coordinamento. Dalle 14.30 alle 16.30 si terrà di nuovo la dimostrazione "Club a confronto" e in concomitanza, dalle 14.30 alle 17.30 la dimostrazione "Scuola bonsai cult" di Francesco Santini. Alle 17.00 si terrà la premiazione e verranno fatti i ringraziamenti, a seguire, alle 17.30 verrà effettuato il taglio della torta in occasione del trentesimo anno di attività del "Gruppo Bonsaisti Medio Valdarno". Alle 18.30 verrà chiusa definitivamente la mostra e verranno ritirati gli esemplari.

Nel pomeriggio di entrambi i giorni, all'interno del centro commerciale in concomitanza della Mostra del coordinamento Bonsai Toscano, sarà possibile assistere a "Rappresentazioni della Tradizione Culturale Giapponese": esibizione di tamburi, sfilata di kimono, danza, laboratorio ikebana, calligrafia, laboratorio lanterne e ceramica.

Trofeo Memory Gianfranco Giorgi

"Il club - spiegano dal Gruppo Bonsaisti - è onorato di avere avuto tra i nostri soci con la carica di "Presidente onorario", colui che ha permesso al bonsai italiano di muovere degnamente i primi passi nel panorama internazionale: Gianfranco Giorgi, che nell'aprile del 1980 fu chiamato a rappresentare l'Italia all'International Bonsai Convention di Osaka nell'aprile 1980". Altre informazioni di seguito.

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