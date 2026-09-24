L'autodromo del Mugello ospiterà il Gp d'Italia per i prossimi 5 anni

Sport Scarperia e San Piero
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La MotoGp continua a parlare toscano. L'autodromo del Mugello di Scarperia e San Piero (in provincia di Firenze) ospiterà per i prossimi cinque anni il Gran premio d'Italia di motociclismo.

A comunicare il rinnovo dell'accordo sono stati il MotoGP Sports Entertainment Group e Mugello Circuit. Domani - venerdì 25 settembre - è prevista la pubblicazione del calendario della stagione 2027 e in quell'occasione verrà ufficializzata la data della gara in Toscana.

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