L'ex sindaco di Firenze Dario Nardella va a cavallo contro il caro carburanti

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Di fronte al caro carburanti, Dario Nardella ha trovato una soluzione decisamente insolita: lasciare l'auto e salire a cavallo. L'ex sindaco di Firenze e oggi europarlamentare ha scelto l'ironia per commentare il continuo aumento dei prezzi di benzina e diesel, pubblicando sui social un video diventato rapidamente virale.

Nelle immagini, girate nei dintorni di Firenze, si vede inizialmente un ragazzo fermo a una stazione di servizio mentre si prepara a fare rifornimento. La telecamera si sofferma quindi sui prezzi esposti dal distributore, con benzina e diesel ormai stabilmente sopra i due euro al litro.

A quel punto arriva il colpo di scena, compare Nardella in sella a un cavallo. L'europarlamentare osserva i prezzi alla pompa, sorride e poi si allontana al trotto lungo le strade della periferia fiorentina. "Con questi prezzi non ci resta che lui" è la didascalia scelta da Nardella,per un video entrato in tendenza nei feed di Instagram.

A chiudere il video arriva un'altra battuta: "Altro che bollo". Una frase che introduce anche un riferimento alla discussa questione del bollo auto e alle misure del Governo, oggetto di critiche anche da parte di esponenti del centrosinistra, tra cui il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

 

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