Nidi Gratis: a Montespertoli 68 famiglie ammesse al beneficio, oltre 133mila euro dalla Regione

Sono 68 le famiglie di Montespertoli che nell'anno educativo 2026/27 potranno contare sul contributo regionale "Nidi Gratis" per la frequenza dei servizi per la prima infanzia. Al Comune sono stati assegnati complessivamente 133.974,02 euro per le mensilità da settembre 2026 a luglio 2027. La Regione Toscana ha approvato l'elenco delle domande ammesse e non ammesse con il Decreto Dirigenziale n. 17418 del 30 luglio 2026. La misura è finanziata con le risorse del FSE+ 2021-2027, nell'ambito della priorità Inclusione sociale (Azioni PAD 3.k.6 e 1.c7).

Il Comune di Montespertoli ha aderito alla misura con tre servizi educativi presenti sul territorio. Dopo i controlli sulle istanze sono state accolte:

- 26 domande per il nido comunale "Maria Grazia l'Aquilone" (via Aldo Moro 11-13);

- 20 domande per il nido comunale "Margherita Hack" (via Viuzzo 2, Montagnana);

- 22 domande per il nido privato accreditato "Il Paese dei Balocchi" (via Don Milani).

Delle risorse assegnate, 75.179 euro sono destinati agli utenti dei due nidi comunali e 58.795,02 euro agli utenti del nido privato accreditato. La Regione ha già liquidato un anticipo al Comune, che lo gestisce in nome e per conto delle famiglie ammesse.

Per ogni domanda ammessa il decreto riporta la retta mensile indicata dalla famiglia, il bonus INPS se spettante, le eventuali agevolazioni comunali, lo sconto a carico della misura Nidi Gratis e il contributo complessivo assegnato. Per le domande non ammesse è indicata la motivazione del mancato accoglimento. Le risorse saranno oggetto di monitoraggio e rendicontazione da parte dell'Amministrazione comunale e della Regione Toscana.

Per informazioni

Informazioni sulla misura regionale sono disponibili sul https://www.comune.montespertoli.fi.it/Servizi/Misura-regionale-Nidi-gratis-per-l-anno-educativo-2026-27. Per chiarimenti si può scrivere a bandonidigratis@regione.toscana.it.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa