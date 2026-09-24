Buongiorno oggi ringrazio Lellalella per questa ricetta golosa Le Pesche dolci farciete con la crema pasticcera e la crema di cioccolato. Sono un classico della pasticceria italiana e sono chiamate così perchè ricordano per il colore la pesca.

L'alchermes o alkermes è un liquore italiano usato per dolci e preparazioni di vario genere, soprattutto per le creme di pasticceria, nonché della tipica crema reggina. Per questa ricetta servono per colorare le peschine e sono l'ultimo passaggio. Potete realizzare da voi sia la crema pasticcera e la crema di cioccolato altrimenti potete anche comprarle.

Vi lascio i link per realizzare sia la crema al cioccolato sia la crema pasticcera:

https://www.fattoincasadabenedetta.it/ricetta/crema-pasticcera-al-cioccolato/

https://www.fattoincasadabenedetta.it/ricetta/crema-pasticcera/

Grazie a Lellalella non solo per la ricetta ma anche per le foto che mi ha mandato durante la realizzazione delle sue peschine dolci.

Le Peschine dolci

Ingredienti

2 uova

80 gr di zucchero

80 gr di olio di semi

Mezza bustina di lievito X dolci

una fialetta aroma rum

330 g. di farina 00

Alchermes q.b.

Foglioline di menta per guarnire

Ripieno

la crema pasticcera

crema di cioccolata

Preparazione

In una capiente ciotola mettete le uova e lo zucchero e amalgamate bene poi inserite il lievito, la fialetta di rum e girate tutto. Iniziate a mettere la farina un poco alla volta incorporate e girate, quando sarà aggiunta tutta iniziate ad impastare con le mani prima nella ciotola e poi su un piano di lavoro. Quando l’impasto sarà bello liscio formate un filoncino che poi taglierete a pezzetti, creando tante palline. Le palline andranno messe nel cestello della friggitrice a aria su carta forno e spennellate di olio, impostate il calore a 200 gradi per 4 minuti, dopo spennellateli di nuovo con olio e impostate il calore a 180 gradi per altri 4 minuti e le palline saranno pronte per essere farcite con crema o cioccolato spalmabile come ha fatto Lellalella. La crema o la cioccolata le mettete nel mezzo alle due palline che poi chiuderete. L’ultimo passaggio è quello di passarle nell’alchermes e dopo nello zucchero. Guarnite le peschine con le foglioline di meta.

N.B se non avete la friggitrice ad aria, con il forno statico a 180 per 20 minuti, mentre con il ventilato 170 gradi per 20 minuti

Lellalella

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

Seguitemi anche su Facebook www.facebook.com/groups/cucinarechebonta/

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.

Potete seguire la radio anche in DAB per tutta la Toscana.