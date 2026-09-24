A Pisa il congresso nazionale della Società italiana dell'Ipertensione arteriosa

Dal 9 all’11 ottobre si terrà a Pisa (Palazzo della Sapienza e Polo Carmignani) il 43° congresso nazionale della Società italiana dell’Ipertensione arteriosa, presieduto da Agostino Virdis - direttore dell’unità operativa Geriatria dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana e professore ordinario di Medicina interna all’Università di Pisa - che tiene a sottolineare come sia "personalmente orgoglioso e felice di aver riportato a Pisa il Congresso nazionale dopo oltre trent'anni da quando lo organizzò il mio Maestro professor Antonio Salvetti".

Anche quest’anno, nel corso dei tre giorni congressuali, il programma darà spazio a simposi, letture e tavole rotonde nelle quali si affronteranno tematiche di grande interesse nel panorama scientifico delle malattie cardiovascolari, delle quali l’ipertensione arteriosa rappresenta il principale fattore di rischio. Quest’anno terrà una lettura magistrale John Deanfield, professore dell’University College di Londra.

Il congresso sarà preceduto da corsi professionalizzanti che affronteranno tematiche di interesse clinico nel campo dell’ipertensione arteriosa e delle sue complicanze. Al termine dei lavori saranno premiati i vincitori di borse nazionali e internazionali erogate dalla Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa.

Fonte: Ufficio Stampa Aoup

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