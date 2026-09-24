A Pisa il congresso nazionale della Società italiana dell'Ipertensione arteriosa

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Il congresso sarà preceduto da corsi professionalizzanti che affronteranno tematiche nel campo dell’ipertensione arteriosa

Dal 9 all11 ottobre si terrà a Pisa (Palazzo della Sapienza e Polo Carmignani) il 43° congresso nazionale della Società italiana dellIpertensione arteriosa, presieduto da Agostino Virdis - direttore dellunità operativa Geriatria dellAzienda ospedaliero-universitaria pisana e professore ordinario di Medicina interna allUniversità di Pisa - che tiene a sottolineare come sia "personalmente orgoglioso e felice di aver riportato a Pisa il Congresso nazionale dopo oltre trent'anni da quando lo organizzò il mio Maestro professor Antonio Salvetti".

Anche quest’anno, nel corso dei tre giorni congressuali, il programma darà spazio a simposi, letture e tavole rotonde nelle quali si affronteranno tematiche di grande interesse nel panorama scientifico delle malattie cardiovascolari, delle quali l’ipertensione arteriosa rappresenta il principale fattore di rischio. Questanno terrà una lettura magistrale John Deanfield, professore dellUniversity College di Londra.

Il congresso sarà preceduto da corsi professionalizzanti che affronteranno tematiche di interesse clinico nel campo dell’ipertensione arteriosa e delle sue complicanze. Al termine dei lavori saranno premiati i vincitori di borse nazionali e internazionali erogate dalla Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa.

Fonte: Ufficio Stampa Aoup

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