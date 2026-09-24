Sospesa per 10 giorni la licenza di un locale in via dello Statuto a Firenze

Sospesa per dieci giorni la licenza di un pubblico esercizio di via dello Statuto, a Firenze. Il provvedimento, disposto dal Questore di Firenze Fausto Lamparelli ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S., è entrato in vigore oggi, 24 settembre.

La sospensione è stata adottata al termine degli accertamenti della Polizia di Stato, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione dello spaccio e dei reati predatori.

Durante un controllo effettuato il 21 settembre dalle Volanti della Questura, con l'ausilio delle unità cinofile, è stato identificato un avventore straniero con precedenti di polizia, trovato in possesso di 23,41 grammi di cannabis, occultati all'interno di uno zaino. Nel corso della stessa attività, i cani antidroga hanno consentito di individuare in un ambiente interrato direttamente accessibile dal pubblico esercizio circa 122 grammi di hashish e 3 grammi di cocaina.

Gli approfondimenti hanno inoltre portato alla luce un precedente controllo, effettuato il 24 agosto, durante il quale erano stati trovati alcuni frammenti di hashish collocati su un quadro elettrico all'interno del locale.

Sulla base degli elementi raccolti, per l'Autorità provinciale di pubblica sicurezza il pubblico esercizio avrebbe creato una situazione di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. La sospensione, notificata ieri, è esecutiva da oggi ed è prevista dall'articolo 100 del T.U.L.P.S.; contro il provvedimento è ammesso ricorso nelle sedi competenti.

Il Questore ha inoltre emesso un D.A.C.U.R. nei confronti dell'uomo identificato durante il controllo del 21 settembre e trovato in possesso di sostanze stupefacenti. La misura, elaborata dalla Divisione Polizia Anticrimine, prevede per due anni il divieto di accedere e stazionare nelle immediate vicinanze del pubblico esercizio.

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