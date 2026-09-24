Stefano Maestri Accesi eletto vicepresidente di Confcommercio Toscana

Un nuovo e importante incarico per Stefano Maestri Accesi che entra nella nuova Giunta di Confcommercio Toscana con il ruolo di vicepresidente.

Classe 1976, dal 2021 presidente di Confcommercio Pisa, la sua nomina, avvenuta nel corso della riunione del Consiglio regionale che ha rinnovato gli organi dell’associazione per la nuova consiliatura, rappresenta un importante riconoscimento, rafforzando ulteriormente la presenza e la rappresentanza delle imprese pisane ai vertici di Confcommercio Toscana.

“Esprimo innanzitutto i più sinceri complimenti al nuovo presidente di Confcommercio Toscana Gianluca Spampani e alla vicepresidente vicaria Francesca Marcucci” le parole di Maestri Accesi. “Per la nostra associazione si apre una nuova fase e accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità e con la volontà di rappresentare al meglio il sistema delle imprese pisane e di contribuire, insieme alle altre realtà territoriali, a rafforzare il ruolo di Confcommercio Toscana. La nostra forza starà nella capacità di ascoltare i territori e trasformare le esigenze delle imprese in proposte concrete”.

Tra le priorità individuate dalla nuova Giunta figurano “il futuro delle città e dei distretti urbani, il valore economico e occupazionale delle attività commerciali e di servizio, le politiche per i distretti del commercio e il contrasto alla desertificazione commerciale. Centrale anche il tema del turismo, con l'obiettivo di valorizzare la ricchezza e la varietà dell'offerta toscana e trasformare la crescita dei flussi turistici in valore diffuso per imprese e territori.

Grande attenzione sarà dedicata inoltre alle infrastrutture e alla mobilità di persone e merci, considerate elementi fondamentali per la competitività della nostra Regione e per la capacità dei suoi territori di essere connessi con il resto del Paese e con i mercati internazionali. Cercherò di ripagare la fiducia mettendo a disposizione dell'associazione regionale l'esperienza maturata alla guida di Confcommercio Pisa”.

“A Stefano Maestri Accesi vanno le nostre più sincere congratulazioni per questo importante incarico” dichiara il direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli “La sua nomina a vicepresidente di Confcommercio Toscana è motivo di grande soddisfazione e orgoglio per tutta la nostra associazione. È un riconoscimento alla sua esperienza e al lavoro portato avanti in questi anni che arriva in un momento in cui le scelte regionali avranno un impatto sempre più significativo sulla competitività dei sistemi economici locali”.

Fonte: Confcommercio Pisa

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