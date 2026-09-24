Talassemia e emoglobinopatie, Giani: "Sensibilizzare sulla donazione è fondamentale"

“L’efficienza del nostro sistema sociosanitario dipende anche dalla donazione del sangue e del plasma, per questo è fondamentale continuare a sensibilizzare la popolazione, ed in particolare le giovani generazioni, verso la donazione”, a dirlo il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani nel suo intervento di saluto all’evento ‘Prevenzione e donazione di sangue nelle emoglobinopatie’ organizzato in ricordo di Angelo Maria Petriccione con il patrocinio di Regione Toscana, Avis, Fidas, Fratres e Croce Rossa Italiana.

L’iniziativa, dedicata in particolare alla talassemia - una malattia ereditaria del sangue caratterizzata da una produzione ridotta o assente di emoglobina – ha visto la partecipazione di alcuni dei maggiori esperti nazionali in questo ambito, che hanno evidenziato i progressi fatti dalla medicina nella cura della talassemia, l’aumentata aspettativa di vita, ma hanno soprattutto sottolineato l’importanza che le donazioni continuano ad avere per malati che necessitano di trasfusione periodica. “Siamo lieti di ospitare un evento come questo – ha aggiunto Giani - perché ribadisce la necessità di impegnarsi sulla donazione del sangue ma anche l’importanza dell’impegno associativo, fondamentale per il sostegno reciproco. Emerge un grande appello al sistema toscano della donazione, che riesce è pronto e riesce a dare risposta molto di più rispetto ad altre regioni italiane. Del resto la donazione del sangue è nata proprio in Toscana e l'anno prossimo saranno 100 anni dalla sua legalizzazione, avvenuta nel 1927”.

“Questo evento – ha spiegato Valentino Orlandi, presidente di ALT Ferrara Rino Vullo e già presidente di UNITED Onlus (Federazione Italiana delle Talassemie, Drepanocitosi ed Emoglobinopatie Rare) – è stato pensato sia per ricordare un amico, ma anche per sottolineare con un’iniziativa in sede istituzionale due tematiche per noi di vitale importanza: la prevenzione, perché la talassemia ultimamente è stata un po' dimenticata, e la donazione sangue, perché noi viviamo grazie alle trasfusioni di sangue, che devono essere effettuate ogni 15-20 giorni. E’ sempre necessario ricordare alla popolazione quanto è importante donare, sia per i pazienti con talassemia, che ne hanno esigenza cronica, sia per chi si trova in sala parto, per chi ha incidenti, nei trapianti, negli interventi chirurgici. Chi dona sangue, ricordiamolo, è un eroe, perché salva vite umane”.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa

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