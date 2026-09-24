Volotea raddoppia gli aerei al Vespucci di Firenze

Due aeromobili, sei nuove rotte, cinque Paesi collegati. È questo il nuovo capitolo della base fiorentina di Volotea, che da questo mese raddoppia gli aerei basati all’Amerigo Vespucci, ampliando ulteriormente le opportunità di viaggio verso Siviglia, Strasburgo, Berlino, Valencia, San Sebastián e Oviedo.

Un potenziamento che, da un lato, avvicina Firenze a nuove destinazioni europee, dall’altro apre a nuovi bacini di turismo incoming verso la Toscana, storicamente tra le mete più desiderate dai viaggiatori internazionali. Per il 2026, la compagnia aerea ha previsto circa 430.000 posti in vendita a Firenze, registrando un incremento del 10% rispetto allo scorso anno.

Le novità da Firenze, rotta per rotta Il 21 settembre sono decollati i collegamenti verso Siviglia, una delle capitali culturali più famose della Spagna, e Oviedo, la capitale delle Asturie, operati entrambi due volte a settimana, il lunedì e il venerdì.

Sempre il 21 settembre ha debuttato la rotta con San Sebastián, operata ogni lunedì e giovedì: si tratta dell’unico collegamento diretto disponibile dall’Italia verso la città basca, meta d'elezione per chi cerca alta cucina, mare e cultura in un'unica cornice. Il 22 settembre sono partiti i voli per Berlino, collegamento che rafforza l'asse tra Firenze e la Germania su rotte di city break e turismo culturale, e per Valencia, che apre ai passeggeri toscani l'accesso a una delle città più dinamiche della costa mediterranea spagnola; entrambe operate il martedì e il sabato. Il 23 settembre è stata infine la volta di Strasburgo, con voli il mercoledì e la domenica, un collegamento che consolida la presenza di Volotea in Francia e valorizza gli scambi con una delle capitali istituzionali d'Europa. Le rotte per Siviglia, Valencia e Berlino avranno un calendario stagionale: resteranno attive fino alla fine di ottobre/inizio novembre, torneranno in servizio in occasione delle festività natalizie e riprenderanno a partire dalla fine di marzo.

Fonte: Ufficio Stampa