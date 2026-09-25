A Palazzo Leggenda arriva ‘Alla conquista del sonno’ di Gherardo Rapisardi

Primo appuntamento pubblico nell’ambito del progetto “Bibliocura – La terapia continua tra le pagine”, ideato dalla biblioteca comunale ‘Renato Fucini’ di Empoli in collaborazione con Asl Toscana Centro e la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa per promuovere la lettura come supporto alla salute -, a palazzo leggenda (via Paladini), mercoledì 30 settembre 2026, alle 17.30 con la presentazione del libro intitolato Alla conquista del sonno ( (Uppa Edizioni) di Gherardo Rapisardi, pediatra e neonatologo. L’ingresso è libero e gratuito

Il libro si propone come una guida completa sul sonno tra 0 e 6 anni, per affrontare le difficoltà più frequenti e aiutare i bambini (e i loro genitori) a dormire bene. L'evento è realizzato con il contributo del Consiglio regionale della Toscana ai sensi della L.R. n. 10/2025. Per maggiori info sul progetto: www.biblioteca.comune.empoli.fi.it/bibliocura/

Altri eventi della settimana: si entra nel mese di ottobre, giovedì 1 ottobre, alle 17, appuntamento con la Creatività Digitale, Lego al computer! I partecipanti potranno costruire insieme un set lego al computer, un mattoncino dopo l’altro (rigorosamente in formato digitale). Da 8 a 12 anni. Prenotazione consigliata.

Sabato 3 ottobre, alle 16.30, Pop-Up: Mezzi di città. Che sia un taxi o un furgoncino dei pompieri… poco importa! Tutte e tutti a bordo, si potrà realizzare la macchina che più vi piace formato pop-up. Da 5 a 8 anni. Prenotazione consigliata.

La settimana comincia come al solito con le lettere pomeridiane del mercoledì di Una Torre di storie, venerdì 2 ottobre alle 17, spazio a Dal libro al fare col Piccolo Riccio - a partire dalle magiche pagine di questo libro si entrerà nell’atmosfera dell’autunno con un simpatico laboratorio tutto da scoprire -. Attività da 2 a 5 anni. Prenotazione consigliata.

Sabato 3 ottobre alle 10.30, appuntamento coi Baby M-Assaggi Nati per Leggere a Palazzo Leggenda. Un momento speciale per avvicinarsi ai libri fin dai primi mesi di vita. Libri da guardare, storie da ascoltare e tanti suoni da scoprire. Perché leggere insieme è un modo speciale per crescere. Da 6 a 18 mesi. Prenotazione consigliata.

Tutto il programma al link https://biblioteca.comune.empoli.fi.it/ottobre-a-palazzo-leggenda/

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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