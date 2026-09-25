Al via la nuova edizione degli 'Stati generali dell'ambiente' a Firenze

Rigenerazione, tutela del territorio, parchi, biodiversità, paesaggio e transizione energetica sono alcuni dei temi al centro dell’edizione 2026 – 27 degli Stati generali dell’ambiente che lunedì 28 settembre al Teatro della Compagnia di Firenze inizieranno il loro percorso alle 9.30, con la partnership istituzionale della Regione Toscana, per proseguire poi a Pesaro, Perugia e concludersi a Bari nella primavera del 2027.

Saranno presenti il presidente della Regione Eugenio Giani e l’assessore all’Ambiente David Barontini, che apriranno una nutrito programma che prevede gli interventi di Monica D'Ambrosio, direttore di Ricicla Tv e il presidente di Confservizi Cispel Toscana Nicola Perini, Luca Piatto di Conai, il direttore di Assoambiente Elisabetta Perrotta e Massimo Centemero, direttore del Consorzio Italiano Compostatori.

Il programma mattutino ospiterà anche un reportage sulla storia dei cenci e la case history di Prato, primo distretto tessile d'Europa, raccontata da Nicola Ciolini, vicepresidente di Plures.

A partire dalle 12 gli argomenti al centro del primo appuntamento della rassegna saranno quelli legati ai temi che riguardano l’energia ed ai rapporti con le comunità, i territori e la transizione energetica in Toscana.

Di Comunità energetiche e neutralità climatica parleranno, fra gli altri, Simone Bastianoni, presidente di Siena Carbon Neutral, il presidente di Arrr Stefano Bruzzesi, Alfredo Rosini, amministratore delegato di Iren Ambiente e il presidente di Legambiente Toscana Fausto Ferruzza, assieme a tecnici e dirigenti della Regione Toscana.

La giornata si chiuderà con un momento riservato al dialogo con le scuole, dedicato alle nuove generazioni e al loro ruolo nella transizione ecologica, prima delle conclusioni affidate all’assessore all’Ambiente della Regione Barontini.

Fonte: Regione Toscana

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