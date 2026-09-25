Alessio Cioni vince il Premio Giornalistico "Mordecai Richler" 2026

L'empolese Alessio Cioni, collaboratore di Valdelsa.net, è il vincitore del Premio Giornalistico Regionale “Mordecai Richler” 2026 – Oltre la cronaca, alla sua prima edizione.

Il riconoscimento, promosso dall’Associazione Giornalisti Domani, nasce nel 2026 nel nome di Mordecai Richler, scrittore e giornalista canadese ricordato per una scrittura ironica, anticonformista e profondamente attenta alle contraddizioni della società. Il Premio intende valorizzare un modo di fare giornalismo capace di non fermarsi alla superficie dei fatti, ma di osservare le persone, le comunità e il territorio attraverso le loro storie, fragilità e trasformazioni.

La giuria ha assegnato il riconoscimento ad Alessio Cioni per la qualità del lavoro giornalistico presentato e, in particolare, per due articoli pubblicati su Valdelsa.net: "Poggibonsi, il lungo ritorno alla vita dei cavalli sequestrati: la fiducia non si impone, si ricostruisce" e "Elia, prima di tutto Elia: a Colle di Val d’Elsa una famiglia racconta la paralisi cerebrale e il coraggio di guardare oltre".

Due storie profondamente diverse, accomunate dalla scelta di mettere al centro non soltanto il fatto, ma ciò che accade alle persone dentro il fatto. Da una parte il difficile percorso di recupero e di ricostruzione della fiducia di alcuni cavalli sequestrati; dall’altra il racconto di una famiglia e di un bambino, attraverso una vicenda che diventa occasione per interrogarsi sul significato dell'accoglienza, della fragilità e del coraggio quotidiano.

È proprio questo il senso del Premio "Oltre la cronaca": riconoscere una scrittura capace di trasformare una vicenda in un racconto giornalistico significativo, restituendo al lettore una realtà più complessa di quella che appare a una prima lettura. Tra i criteri previsti dal regolamento figurano la qualità della scrittura, l'originalità dello sguardo, la profondità giornalistica, il valore umano e civile e la capacità narrativa.

Il riconoscimento assume quindi un significato particolare anche per Valdelsa.net, testata che attraverso il lavoro dei propri collaboratori offre spazio alla narrazione quotidiana di un territorio fatto non soltanto di avvenimenti, ma soprattutto di persone, esperienze e comunità. Il Premio rappresenta un encomio al lavoro della redazione e alla sua capacità di accogliere e valorizzare una narrazione giornalistica attenta alle storie umane, confermando quanto una testata locale possa diventare luogo di conoscenza e interpretazione della realtà.

Per Alessio Cioni si tratta di un riconoscimento che si inserisce in un percorso professionale iniziato nel giornalismo e sviluppato parallelamente all'attività musicale. Concertista e docente di pianoforte, Cioni ha costruito nel tempo un percorso artistico e didattico accanto a quello giornalistico, mantenendo nella scrittura la stessa attenzione alla persona, all'ascolto e alle sfumature che appartiene al suo lavoro musicale.

La prima edizione del Premio Giornalistico Regionale "Mordecai Richler" conferma così l'obiettivo dichiarato dall'Associazione Giornalisti Domani: valorizzare il giornalismo di qualità prodotto in Toscana, sostenere il lavoro dei giovani e dei nuovi professionisti dell'informazione e promuovere una narrazione del territorio libera da stereotipi e luoghi comuni.

Ad Alessio Cioni saranno assegnati una borsa di studio, una targa e un diploma speciale, oltre alla pubblicazione del nome e dell'elaborato vincitore attraverso i canali ufficiali del Premio.

Il riconoscimento va dunque a una firma, ma anche a una redazione e a un'idea di giornalismo: quella che considera la cronaca non come un punto d'arrivo, ma come il luogo da cui cominciare a guardare più in profondità.

Fonte: Ufficio Stampa Associazione Giornalisti Domani

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