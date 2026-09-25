Carmelo Albanese presenta a Santa Croce 'Volontari della Libertà'

Sabato 26 settembre alle ore 17:00 nella saletta Bella Ciao in corso Mazzini la sezione A.N.P.I. “Fernando Pistolesi” di Santa Croce sull’Arno-Castelfranco di Sotto presenterà il libro Volontari della Libertà che l'autore Carmelo Albanese ha dedicato ad un momento particolare della nostra storia, ovvero quello dell'arrolamento volontario di migliaia di giovani che tra il ‘44 e il ‘45 si unirono al ricostituito esercito regio per affiancare gli angloamericani. Nel territorio nazionale molti volontari decisero spontaneamente di raggiungere gli alleati per prendere parte alla liberazione del nostro paese aiutando l'esercito cobelligerante. Il pregio del lavoro di Albanese è un caso di studio particolare perché riguarda il territorio dell'Empolese Valdelsa, partendo dalla città di Empoli, antifascista per vocazione, e estendendosi a tutto il territorio dell'Empolese e a parte del Valdarno Inferiore, e quindi anche a Santa Croce sull’Arno che fu particolarmente generosa, da qui partirono spontaneamente 43 giovani volontari.

Gli alleati avevano superato la linea dell'Arno liberando ai primi di settembre le città del territorio e in quell'occasione si sentì il dovere di agire e sia il C.N.L che il P.C.I. si adoperarono per sollecitare e organizzare il reclutamento, avendo un grande successo e intervenendo per sostenere lo sforzo di questa seconda scelta di tornare alle armi, aiutando in molti modi l'impresa con sottoscrizioni per le famiglie di cui i giovani facevano parte. Questa è un'indagine che non si limita a fatti e numeri, davvero sorprendenti di quella prova di coraggio spontanea, ma restituisce il valore di quel moto che, dopo un periodo di disonore generale, seppe restituire dignità e credibilità al nostro Paese.

L'autore è stato da sempre particolarmente attento e interessato ai problemi della Resistenza e dell'antifascismo, uno storico attualmente docente in un istituto superiore Empoli, già autore di numerose pubblicazioni e dottore di ricerca in Storia contemporanea presso l'Università di Firenze. Un libro che A.N.P.I. ritiene particolarmente significativo per dare la dimensione e la situazione di quel momento storico dell'Italia post fascista e dopo armistizio e per identificare i valori, le pulsioni e le motivazioni di una scelta coraggiosa di alcuni giovani nostri concittadini.

Sono invitate alla presentazione le famiglie di quei volontari, che purtroppo oggi per motivi anagrafici non sono più in vita per rilasciare la loro testimonianza, ma di cui L’A.N.P.I. ritiene doveroso ricordare la prova di coraggio che ha contribuito a dare la libertà e la democrazia al nostro paese.

Fonte: Ufficio Stampa