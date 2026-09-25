Carrello merci svia dai binari e urta un Regionale: nessun ferito

Incidente ferroviario nel pomeriggio di oggi, 25 settembre, sulla linea convenzionale Roma-Firenze, tra Pontassieve e Sant'Ellero in direzione Montevarchi. L'incidente ha riguardato un treno merci e convoglio regionale: dopo lo svio di un carrello, una parte del convoglio ha urtato il treno regionale. Secondo quanto riferito dal Gruppo Fs, il treno merci appartiene a un'impresa esterna al Gruppo Fs Italiane. La circolazione è sospesa tra Rignano sull'Arno e Pontassieve dalle 15.20 per consentire gli accertamenti e le operazioni necessarie.

L'urto ha provocato danni ad alcuni finestrini, ma fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono presenti gli operatori del Gruppo Fs e la Polfer. La Protezione civile di Firenze è stata messa in preallerta.

Paura tra i passeggeri del regionale coinvolto. Alcuni pendolari hanno riferito di essere rimasti bloccati a bordo, in attesa di essere trasferiti su un altro treno, chiedendo informazioni sulle operazioni in corso.

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