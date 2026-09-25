Cèramica 2026: c'è tempo fino al 12 ottobre per candidarsi

Ceramisti, designer, artisti e artigiani possono candidari per la mostra mercato di Cèramica 2026, in programma nei tre weekend del 5–8 dicembre, 12–13 dicembre e 19–20 dicembre.

Le candidature sono aperte fino al 12 ottobre 2026 e sono rivolte sia ai professionisti con partita IVA sia agli autori e autoproduttori non professionisti, secondo le modalità previste dalla specifica call.

La mostra mercato rappresenta uno degli appuntamenti del programma di Cèramica 2026, la manifestazione che ogni anno porta al centro della città la storia, la ricerca e la produzione contemporanea legate alla ceramica.

L'edizione di quest'anno sarà dedicata al tema “Fabbrica Novecento”, con un percorso che esplora il rapporto tra ceramica, arte e industria attraverso una mostra dedicata alle produzioni degli anni Cinquanta e Sessanta e un programma di progetti, artisti, residenze, workshop e attività per il pubblico.

Non solo una mostra mercato

Per gli espositori, partecipare a Cèramica significa inserirsi in un programma più ampio dedicato alla ceramica e in un territorio che ha costruito attorno a questa produzione una parte importante della propria identità.

Montelupo Fiorentino vanta infatti una storia ceramica che affonda le proprie radici nel Medioevo e che ha raggiunto una particolare rilevanza durante il Rinascimento, quando la produzione locale era strettamente legata ai rapporti commerciali con Firenze.

Nel Novecento la città è stata inoltre protagonista di una stagione di sperimentazione nel rapporto tra ceramica, design e industria, una storia alla quale Cèramica 2026 guarda attraverso il progetto Fabbrica Novecento.

Oggi questa tradizione prosegue attraverso il Museo della Ceramica, la Scuola della Ceramica, gli artisti, i designer e le realtà produttive presenti sul territorio.

Un'organizzazione pensata per gli espositori

La mostra mercato prevede una serie di servizi e dotazioni destinati agli espositori, tra cui strutture in legno con predisposizione elettrica, tavolo e sedie, pannello di riconoscimento con la grafica coordinata della manifestazione, presidio notturno dell'area e un buono pasto giornaliero per ciascun espositore, per un massimo di due persone.

È inoltre previsto un ingresso gratuito al Sistema Museale di Montelupo Fiorentino e la promozione dei singoli espositori attraverso i canali social dell'evento.

L'obiettivo è offrire agli autori uno spazio per presentare e vendere le proprie produzioni all'interno di un evento dedicato alla ceramica e nel periodo che precede il Natale.

I numeri dell'edizione 2025

La precedente edizione di Cèramica ha coinvolto 58 espositori per la mostra mercato, oltre 250 partecipanti all'Open Studio provenienti da 20 Paesi e registrato complessivamente 10.500 visitatori alle mostre.

La manifestazione ha inoltre ottenuto visibilità sulle reti Rai e Mediaset e su testate come Interni e Domus. Nel 2025 Cèramica ha ricevuto anche il riconoscimento PA Event Awards come “Miglior evento natalizio 2025”.

Come partecipare

Le candidature per la mostra mercato di Cèramica 2026 sono aperte fino al 12 ottobre 2026.

La call completa, con requisiti, modalità di candidatura e condizioni di partecipazione, è disponibile sul sito www.montelupoceramica.com

Per informazioni e chiarimenti è possibile scrivere a eventi@comune.montelupo-fiorentino.fi.it.

Il commento dell’assessora alla cultura Aglaia Viviani

«La Festa della ceramica, poi diventata semplicemente Cèramica è un evento che ha una tradizione trentennale. Nel tempo ha cambiato format, pubblico, obiettivi. Dallo scorso anno abbiamo attuato una vera e propria rivoluzioni, posizionandoci fra gli eventi natalizi di richiamo e nello stesso tempo conservando la natura di manifestazione con un focus sull’artigianato, l’arte e il contemporaneo.

Una scommessa che nel 2025 ha dato i suoi frutti. In questo contesto per noi ha particolare importanza la mostra mercato della ceramica che è un’occasione per mostrare al territorio una produzione di alta qualità, ma anche un’opportunità di incontro, scambio e costruzione di relazioni fra artigiani. Per questo tengo particolarmente a questa call e abbiamo deciso di prorogare la scadenza»

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa