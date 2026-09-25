Alla Ciapetti arriva la 'Veloplus' per portare in bici le persone su sedia a rotelle

Una brezza di felicità e sollievo accarezza i volti degli anziani delle case di riposo “EMD Ciapetti”, costretti all’immobilità su sedia a rotelle, che da pochi giorni possono essere trasportati agevolmente a bordo di una “Veloplus”, la e-bike acquistata lo scorso anno grazie al contributo dell’Associazione “Riccardo Neri e Alessio Ferramosca”, della Polisportiva I’Giglio e di numerosi privati cittadini (costo circa 12 mila euro)

“Vado in bici anch’io a Casa Ciapetti”, il titolo del progetto, che interessa una ventina di anziani delle due strutture (la Casa di riposo della Pieve e quella in via Timignano), che potranno così beneficiare nei prossimi mesi dell’opportunità di uscire all’aria aperta (quando, naturalmente, le condizioni meteo lo consentono) e incontrare la comunità di Castelfiorentino anche nei luoghi più distanti dalle strutture stesse

Come si ricorderà, la “Veloplus” non è altro che una bici elettrica, che presenta tuttavia caratteristiche assolutamente innovative: consente infatti il trasporto di persone con problemi motori, le quali possono rimanere comodamente sedute sulla propria sedia a rotelle, senza mai separarsi da essa. Lo scorso anno, la e-bike è stata acquistata grazie a un progetto patrocinato dall’Amministrazione Comunale che ha raccolto e promosso l’idea di una insegnante dell’Istituto Comprensivo (Francesca Lorino, socia e ciclista della Polisportiva) di dare la possibilità anche ad una alunna con problemi motori di provare l’emozione unica di una gita in bici.

“L’idea – osserva Francesca Lorino – è nata dalla lettura del romanzo autobiografico di Margherita Hack “La mia vita in bicicletta” in cui a un certo punto la famosa scienziata si sofferma sulla meravigliosa sensazione del “vento in faccia” sperimentata durante le sue pedalate. Da qui la proposta che anche un’alunna della “Bacci Ridolfi” con problemi di disabilità potesse gioire di questa emozione, e a una raccolta fondi per l’acquisto di una “veloplus”, che ha riscosso un enorme successo grazie al sostegno del Comune e al lavoro corale di tante associazioni e tanti cittadini. Oggi, nel vedere con i miei occhi gli anziani che ne possono usufruire e il loro entusiasmo, sono veramente commossa”

“Ormai la Veloplus non è più solo un progetto – sottolinea l’Assessora alle Politiche sociosanitarie Federica Parisi – ma una realtà che i nostri anziani delle case di riposo, e non solo loro, possono abbracciare per poter sperimentare sensazioni nuove, rivedere luoghi magari quasi dimenticati, avere maggiori opportunità di relazione con le persone, partecipare di più insomma alla vita della comunità di Castelfiorentino. Essa è stata acquistata nella prospettiva di una fruizione condivisa, e potrà pertanto essere utilizzata in altre occasioni, nell’ottica di una mobilità inclusiva e partecipata. Un bel risultato, insomma, che scaturisce dall’insostituibile apporto delle associazioni e di tanti privati cittadini”

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

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