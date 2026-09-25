Corri la Vita: modifiche alla circolazione dei bus

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Dalle 8.30 alle 13.30 di domenica 27 settembre, modifiche per le linee 6, 11, 12, 13, 23, 36, 37, 39, C1, C2, C3, C4. Limitazioni anche per i servizi extraurbani

Autolinee Toscane informa che, in occasione della manifestazione CORRI LA VITA, che si terrà domenica 27 settembre nel centro di Firenze, alcune linee di bus urbani ed extraurbani saranno temporaneamente deviate o limitate.

Per consentire lo svolgimento dell’evento, che avrà partenza dal Parco delle Cascine e arrivo in Piazza della Signoria, a partire dalle 8.30 e fino alle 13:30, sulla base delle disposizioni relative alla chiusura delle strade e delle aree coinvolte, alcune linee subiranno modifiche di percorso.

Saranno direttamente interessate le linee urbane 6, 11, 12, 13, 23, 36, 37, 39, C1, C2, C3, C4. Essendo coinvolte linee che attraversano il centro storico e la città, tutta la rete potrebbe subire rallentamenti o ritardi.

Per le linee extraurbane si precisa che, dalle 8:30 alle 11:30, non sarà possibile raggiungere l’autostazione in Via Santa Caterina da Siena e il capolinea di Piazza Vittorio Veneto. Per questo, i servizi provenienti da Galluzzo\Porta Romana e viceversa si attesteranno a Porta Romana, dove verranno adibiti spazi di sosta per il TPL.

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita le/i clienti a consultare il sito www.at-bus.it o la app at bus (https://www.at-bus.it/it/app ), oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6- 24). Sul sito www.at-bus.it è possibile trovare le informazioni su tutte le attività, servizi, avvisi, deviazioni, promozioni, progetti, risposte, anche attraverso la pagina delle Faq (frequently asked questions), oltre al travel planner, presenti anche nella app at bus (https://www.at-bus.it/it/app ). Inoltre, si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.

Fonte: AT - Ufficio Stampa

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