Cpr, Forza Italia presenta una mozione per realizzare un Centro a Sesto Fiorentino

Il gruppo consiliare di Forza Italia in Regione ha presentato una mozione per la realizzazione di un Centro di permanenza per il rimpatrio in Toscana, indicando Sesto Fiorentino come possibile sede. A dirlo sono i consiglieri regionali Marco Stella e Jacopo Ferri, che annunciano che la mozione sarà portata al voto nella prossima seduta del Consiglio regionale.

La proposta arriva a pochi giorni dall'interrogazione in cui i consiglieri Stella e Ferri avevano indicato Sesto Fiorentino come possibile sede del Cpr. L'ipotesi aveva suscitato diverse reazioni politiche e istituzionali. Stella e Ferri spiegano che il territorio sestese sarebbe una collocazione "ideale" per la struttura vista la vicinanza ad autostrade, aeroporto, stazione ferroviaria e sedi delle forze dell'ordine.

Stella e Ferri ribadiscono la loro posizione e contestano le critiche arrivate nei giorni scorsi da esponenti del centrosinistra. I due consiglieri sostengono che, a fronte della contrarietà ai Cpr, non siano state indicate alternative per affrontare il fenomeno dell'immigrazione irregolare. A sostegno della loro posizione richiamano anche il caso di Ravenna, dove, secondo quanto riferito, "sui 34 migranti irregolari giudicati inidonei" a essere trasferiti in un Cpr, "oltre il 25% hanno commesso, nel giro di pochi giorni, gravi crimini sul territorio", tra cui figurerebbero furti, spaccio, molestie e accoltellamenti.