CUPRA Raval Night: a Empoli una notte fuori dagli schemi per il debutto della nuova CUPRA Raval

CUPRA Garage Empoli, Piemme Auto

Una sola notte, un unico istante in tutta Italia. E a Empoli lo showroom è diventato un distretto urbano.

Giovedì 24 settembre la CUPRA Raval Night ha acceso in contemporanea tutti i CUPRA Garage d’Italia per il lancio nazionale della nuova CUPRA Raval, il modello 100% elettrico nato per portare oltre i confini e le definizioni. Il CUPRA Garage Empoli di Piemme Auto, Gruppo Mechetti, ha vissuto la serata da protagonista, con una partecipazione che ha superato le attese: un pubblico selezionato di clienti, appassionati, partner del territorio e nuovi volti della CUPRA Tribe ha riempito gli spazi di via Lucchese per tutta la serata, restando ben oltre l’orario previsto.

IL REVEAL, TUTTI INSIEME

Ad aprire la serata è stato Massimiliano Mechetti, che ha dato il benvenuto agli ospiti a nome del Gruppo. Alle 21 in punto il countdown nazionale ha collegato in diretta ogni CUPRA Garage d’Italia; poi la parola è passata a Giuseppe Telesca, Sales Manager del CUPRA Garage Empoli, che ha accompagnato il pubblico fino al momento più atteso. Sulla battuta finale, «Signore e signori… CUPRA Tribe», il telo è stato rimosso e la nuova CUPRA Raval si è mostrata dal vivo per la prima volta, nello stesso istante in cui accadeva in tutta Italia. L’applauso è arrivato prima ancora che le luci tornassero piene.

IL DNA CUPRA, IN FORMATO URBANO

Ispirata all’energia creativa del quartiere Raval di Barcellona, la nuova CUPRA Raval porta nel segmento delle compatte elettriche tutto il DNA distintivo del brand: design emozionale, innovazione tecnologica e un carattere anticonvenzionale che non cerca approvazione. Compatta nelle dimensioni ma enorme nella personalità, è pensata per chi vive la città senza rinunciare al piacere di guida. Gli ospiti l’hanno scoperta da vicino, salendo a bordo e soffermandosi su proporzioni, superfici scolpite, firma luminosa e interni.

UNA NOTTE DA VIVERE, NON DA GUARDARE

Esclusiva nell’accesso e ricca nei contenuti, la CUPRA Raval Night ha trasformato il Garage in un percorso di esperienze che ha coinvolto ogni ospite:

Live Social Connection – allo zero del countdown il QR code all’ingresso ha aperto la community della serata: foto e video degli ospiti condivisi in tempo reale con l’intera rete CUPRA d’Italia.

Create Your Raval Sound – in consolle con il dj Davide Bianucci, gli ospiti si sono messi alla prova con il mixer, trasformandosi per qualche minuto in dj. La traccia di ogni performance arriva a casa via email, come ricordo della notte.

Audio Experience – a bordo della nuova CUPRA Raval, una traccia audio dedicata ha raccontato la vettura dall’interno, nel suo abitacolo.

CUPRA Sim Racing – il simulatore di guida non è mai rimasto libero, tra sfide improvvisate e rivincite chieste a gran voce.

Test Drive – prove su strada in notturna accompagnati da un CUPRA Master, per sentire su strada il carattere del brand.

CUPRA Photo Lab – lo scatto accanto alla Raval, stampato al momento e consegnato subito: il ricordo della serata da portare a casa.

A fare da colonna sonora alla notte il live dj set di Davide Bianucci, mentre la proposta food firmata SUSHI 13 ha accompagnato gli ospiti dall’apertura fino alla chiusura, in un equilibrio riuscito tra gusto, convivialità e stile.

LE VOCI DELLA SERATA

«Abbiamo creduto in CUPRA fin dal primo giorno, perché è un brand che parla alle persone attraverso il design, l’innovazione e il coraggio di percorrere strade nuove. Vedere il nostro Garage così pieno di energia, nella stessa notte di tutta Italia, ci conferma che la scelta era giusta.» – Massimiliano Mechetti, Gruppo Mechetti

«Per noi rappresentare CUPRA significa essere sempre connessi con la nostra Tribe. Stasera l’abbiamo vista salire in consolle, sfidarsi al simulatore, chiedere di rifare il test drive: CUPRA non si guarda, si vive.» – Giuseppe Telesca, Sales Manager CUPRA Garage Empoli

LA RAVAL RESTA

Da oggi la nuova CUPRA Raval è disponibile al CUPRA Garage Empoli, dove è possibile scoprirla con il team vendita e prenotare un appuntamento. La notte è finita, l’energia della Raval no.

📍 CUPRA Garage Empoli – Piemme Auto

Via Lucchese 223, Empoli (FI)

Contatti stampa

Daniele Paganelli – Marketing Manager

📞 0583 933750

📧 daniele.paganelli@tuscaniaauto.it

🌐 www.gruppomechetti.it