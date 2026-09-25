'Custodire il domani', convegno sulla fertilità a Firenze

Al Meyer Health Campus di Firenze, in via Cosimo Il Vecchio n. 26, mercoledì 30 settembre l’assessorato alla sanità della Regione Toscana organizza un convegno dal titolo 'Custodire il domani'. Sarà l’occasione per accendere un riflettore sulla fertilità messa a rischio da patologie genitali femminili che possono insorgere nell’infanzia e soprattutto nell’adolescenza e su come, agendo precocemente, il rischio di perdere la capacità di avere figli possa essere ridotto, attraverso la crioconservazione di una parte del tessuto sano rimosso prima delle cure e poi reimpiantato.

Nel corso dell’evento, che vuole essere un momento anzitutto di divulgazione e confronto, sarà presentato il progetto pensato dalla Regione.

L’evento al Meyer Health Campus si svolgerà dalle 9.30 alle 12.30. La mattinata sarà aperta dai saluti del presidente della Toscana Eugenio Giani, dell’assessora al diritto alla salute e alle politiche sociali Monia Monni, del direttore generale del Meyer Federico Gelli e di Paolo Morello Marchese, alla guida del Meyer fino al mese scorso. Nella seconda parte della mattinata si alterneranno sul palco medici e professionisti: Erica Bencini, Elisabetta Coccia, Enrico Ciardini, Federica Perelli, Carla Tatone, Valentina Tsibizova, Antonio Pellicer.

Fonte: Regione Toscana

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