'Custodire il domani', convegno sulla fertilità a Firenze

Attualità Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Il 30 settembre un evento dedicato a come la crioconservazione e il reimpianto di tessuto sano possa aiutare a preservare la capacità di avere figli

Al Meyer Health Campus di Firenze, in via Cosimo Il Vecchio n. 26, mercoledì 30 settembre l’assessorato alla sanità della Regione Toscana organizza un convegno dal titolo 'Custodire il domani'. Sarà l’occasione per accendere un riflettore sulla fertilità messa a rischio da patologie genitali femminili che possono insorgere nell’infanzia e soprattutto nell’adolescenza e su come, agendo precocemente, il rischio di perdere la capacità di avere figli possa essere ridotto, attraverso la crioconservazione di una parte del tessuto sano rimosso prima delle cure e poi reimpiantato.

Nel corso dell’evento, che vuole essere un momento anzitutto di divulgazione e confronto, sarà presentato il progetto pensato dalla Regione.

L’evento al Meyer Health Campus si svolgerà dalle 9.30 alle 12.30. La mattinata sarà aperta dai saluti del presidente della Toscana Eugenio Giani, dell’assessora al diritto alla salute e alle politiche sociali Monia Monni, del direttore generale del Meyer Federico Gelli e di Paolo Morello Marchese, alla guida del Meyer fino al mese scorso. Nella seconda parte della mattinata si alterneranno sul palco medici e professionisti: Erica Bencini, Elisabetta Coccia, Enrico Ciardini, Federica Perelli, Carla Tatone, Valentina Tsibizova, Antonio Pellicer.

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate

Firenze
Attualità
25 Settembre 2026

Da piazza d'arte a salotto verde: al via 'Green Florence' in Santa Croce

Piazza Santa Croce a Firenze ha ritrovato il suo giardino. Con il taglio del nastro di oggi (venerdì 25 settembre) si è aperta infatti ufficialmente la seconda edizione di Green [...]

Firenze
Attualità
25 Settembre 2026

Giani: "Difesa del suolo prioritaria nella programmazione delle opere pubbliche"

“Alla vigilia dei sessant’anni dall’alluvione di Firenze la memoria di quella tragedia deve tradursi in una sempre maggiore capacità di prevenzione e di intervento sul territorio. Proprio per questo noi, [...]

Firenze
Attualità
25 Settembre 2026

Al via la nuova edizione degli 'Stati generali dell'ambiente' a Firenze

Rigenerazione, tutela del territorio, parchi, biodiversità, paesaggio e transizione energetica sono alcuni dei temi al centro dell’edizione 2026 – 27 degli Stati generali dell’ambiente che lunedì 28 settembre al Teatro [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

torna a inizio pagina