Ecco le zone senz'acqua di Poggibonsi per lavori

Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Poggibonsi, mercoledì 30 settembre, dalle ore 8 alle 13, si renderà necessario interrompere l’erogazione idrica nelle vie del Casalino, del Salice, della Collina e del Melograno.
Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.
In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a giovedì 1° ottobre, con le stesse modalità.
La sospensione dell’erogazione idrica in oggetto rientra nell’ambito dei lavori di sostituzione del tratto di acquedotto di via del Casalino-Salice, dove l’entrata in funzione di una nuova tubazione più performante consentirà un sensibile miglioramento del servizio e la riduzione dell’incidenza di perdite idriche. Per consentire alcune fasi delle lavorazioni, mercoledì sarà necessario interrompere temporaneamente l’erogazione.
Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa
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