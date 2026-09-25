Tre giorni di incontri, cultura, partecipazione e riflessione per interrogarsi sul futuro e sul modo in cui produciamo, consumiamo e viviamo le nostre comunità. È il Pre Festival della Transizione Ecologica, in programma a Empoli da giovedì 1 a sabato 3 ottobre, con il patrocinio del Comune di Empoli e organizzato da Villaggio dei Popoli, Fondazione Altromercato, Safari Njema, Scomodo e dalla rete che porta avanti il progetto SAI (Sistema di accoglienza e integrazione) nel territorio, ovvero Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, COeSO Empoli, La Pietra d'Angolo Cooperativa Sociale, Misericordia di Empoli, Misericordia di Certaldo e Oxfam Italia.

Il festival propone un calendario di iniziative che coinvolgerà diversi luoghi della città e metterà al centro i temi della sostenibilità ambientale e sociale, intrecciando ambiente, economia, consumo consapevole, riuso, cultura, diritti e partecipazione.

Il programma prenderà il via giovedì 1 ottobre alle 18.30 alla Bottega Altromercato di via del Giglio 59, con l'inaugurazione del festival e l'incontro “Progettare il benessere collettivo ridisegnando il modo di produrre e di consumare”. A introdurre l'appuntamento sarà Nedo Mennuti, vicesindaco del Comune di Empoli con delega all'agricoltura. Interverranno Enrico Roccato di Slow Food, Samuela Marconcini del GAS Ortica e Davide Garbari, vicepresidente di Altromercato. Al termine dell'incontro, alle 20, è previsto un aperitivo in bottega.

La giornata di venerdì 2 ottobre sarà dedicata in mattinata alle scuole, con la proiezione del documentario The Cost of Growth, che offrirà lo spunto per riflettere sulle connesioni tra giustizia climatica e le altre grandi del nostro tempo, dalla crisi migratoria a quella abitativa e del lavoro. Al termine della proiezione, gli operatori e operatrici del SAI e di Oxfam Italia accompagneranno gli studenti e le studentesse in un momento di confronto e discussione.

Alle 21 al Teatro Il Momento, in via del Giglio 59, sarà proiettato il documentario “Ilaria Alpi, l'ultimo viaggio” del 2015, a cura de Il Culturale. La proiezione sarà seguita da un confronto condotto da Alice Pistolesi con Luciano Scalettari, giornalista d'inchiesta e presidente di ResQ e Maurizio Cei, coordinatore del progetto SAI. In collegamento interverrà anche Vito Fiorino, soccorritore dei naufraghi del disastro di Lampedusa del 3 ottobre 2013.

Sabato 3 ottobre sarà invece dedicato alla partecipazione, al riuso e al confronto sul futuro.Dalle 10 alle 12.30, in piazza Farinata degli Uberti, sarà possibile partecipare agli stand dedicati al riciclo e al riuso, organizzati in occasione del DonoDay. Saranno presenti la Bottega Altromercato di Empoli, Oxfam Italia, il Progetto SAI Empolese Valdelsa, Nonlobuttovia (Lilliput Empoli), Scomodo, Banca Etica, Golem e le scuole del territorio.

Nel corso della mattinata si potrà anche partecipare a “Commonspoly”, il gioco di ruolo a cura di Banca Etica che invita a riflettere sulla gestione dei beni comuni. Per partecipare è necessaria l'iscrizione entro il 1° ottobre presso la Bottega Altromercato di via del Giglio 59, l'Associazione Culturale Il Ponte di via Ferrucci 11 oppure la Libreria Nessundove di piazza Farinata degli Uberti 18.

Spazio anche alla moda sostenibile con lo Swap Party, a cura delle fashion designer Vittoria Beconcini e Flavia Pelliccia, e alla partecipazione di Gelaut, l'Ape dal gelato inclusivo. In caso di maltempo, tutte le attività della mattina si svolgeranno presso la sede di Scomodo, nell'ex cinema La Perla di via de' Neri 5.

Il programma proseguirà alle 18.30 al Cenacolo degli Agostiniani, in via de' Neri, con la tavola rotonda “Prospettive Agenda 2030 ONU: a che punto siamo?”. Un momento di confronto sul percorso verso gli obiettivi dell'Agenda 2030, con la partecipazione di Laura Mannucci, assessora del Comune di Empoli con delega alla qualità della vita, transizione ecologica, politiche per il riuso e tutela degli animali, Ekaterina Kotova, rappresentante del gruppo giovanile di Banca Etica GenEtica, e del Collettivo Numega, composto da attiviste e ricercatrici impegnate sui temi della decrescita e della post-crescita. A moderare l'incontro sarà Marco Dicuio.

A chiudere il Pre Festival, alle 21 alla Redazione di Scomodo Empoli, nell'ex cinema La Perla, sarà l'apericena, a cura di alcuni ospiti del progetto SAI e del Dopollavoro ferroviario, accompagnato dal concerto-spettacolo “Detonazione”. Un viaggio teatrale ed emotivo tra musica, narrazione e attivismo per affrontare il tema della crisi climatica e dell'eco-ansia. Sul palco, voce e contrabbasso, lo spettacolo iosonoLotta trasformerà rabbia, amore e paura in un invito all'azione e alla partecipazione.

Una rete a sostegno del festival

Il Pre Festival si svolge con la collaborazione del Green Office dell'Università degli Studi di Firenze e con il contributo di Fondazione CR Firenze. Sono main partner il Comune di Firenze e la Biblioteca delle Oblate, mentre tra i partner figura Dolomiti Energia. Il ruolo di media partner è affidato a Controradio, Edera e sto|zo. Sostengono inoltre il Pre Festival, in qualità di sponsor, G. Di Vittorio Società Cooperativa Sociale ONLUS, Altromercato, Unicoop Firenze e Timenet.

Fonte: Coeso Empoli - Ufficio Stampa

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