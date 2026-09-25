Scontri dopo Empoli-Roma, disposti trentasei Daspo

Cronaca Empoli
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(foto empolichannel.it)

Sono stati emessi trentasei provvedimenti di Daspo nei confronti di alcuni tifosi di Empoli e Roma, a distanza di quasi un anno e mezzo dalla partita di Serie A giocata il 9 marzo 2025. A disporli è stato il questore della provincia di Firenze.

"Nei confronti dei tifosi empolesi sono stati emessi 7 provvedimenti con durata tra uno e cinque anni ed ulteriori 10 aggravati dalla prescrizione dell’obbligo di presentazione alla P.G. con durata tra cinque e dieci anni" si legge in una nota.

Per i tifosi romanisti, invece, "14 provvedimenti con durata tra due e quattro anni e 5 aggravati dalla prescrizione dell’obbligo di presentazione alla P.G. con durata di cinque anni".

Dopo la partita del 2025, vinta dai giallorossi, durante le prime fasi del deflusso dei tifosi romanisti, le due opposte tifoserie, venute a contatto, hanno dato vita a "una violenta rissa nei pressi di un locale ubicato a poche centinaia di metri dallo stadio". Molti dei tifosi erano, scrivono dalla questura, "travisati con cappucci, sciarpe legate al volto e passamontagna, affrontandosi a colpi di cinghia, a mani nude e lanciandosi diversi oggetti contundenti oltre agli arredi del locale".

Grazie alle telecamere cittadine, la digos ha identificato i trentasei tifosi e disposto di Daspo.

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