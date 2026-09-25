Al Teatro Excelsior di Empoli va in il musical 'Il Ballo'

ExcelsiorArt è orgogliosa di presentare “IL BALLO - Il Musical”, portato in scena dagli allievi non professionisti del corso annuale di Musical presso il Cinema Teatro Excelsior di Empoli, con la direzione artistica di Luca Magnoni, la direzione musicale di Ambra Veridiani e il coaching teatrale a cura di Fabio Magnani.

Ispirato al celebre e acclamato show americano The Prom, “IL BALLO” racconta la storia di Emma, una ragazza del liceo a cui viene vietato di presentarsi al ballo di fine anno insieme alla sua fidanzata. Quando la notizia raggiunge un gruppo di eccentrici attori di Broadway in cerca di una causa per rilanciare la propria immagine, questi decidono di recarsi nella piccola cittadina dell'Indiana per aiutarla. Tra situazioni esilaranti e momenti di profonda commozione, lo spettacolo trasforma un conflitto locale in una celebrazione dell'amore in tutte le sue sfumature.

Il musical affronta temi di grande attualità, come l'inclusione, l'accettazione di sé, la lotta contro i pregiudizi e l'omofobia, sottolineando l'importanza della solidarietà e del rispetto dell'identità di ciascuno.

"Il testo lancia un chiaro invito all'accettazione e al rispetto reciproco, ponendo l'accento sul valore empatico della comunità. E vedendo il clima che sta dilagando nella nostra società e nel mondo, avevamo l’esigenza di far sentire la nostra voce attraverso la forza creativa del teatro e dell’arte", sottolinea il direttore artistico Luca Magnoni.

Il percorso intrapreso dagli allievi, infatti, ha superato i confini della mera preparazione tecnica, trasformandosi in una esperienza di crescita personale e artistica.

L'allestimento che vedremo in Teatro rappresenta il compimento di una vera e propria macchina creativo-produttiva: ExcelsiorArt è ormai considerata un’autentica "officina del musical", un laboratorio artigianale e corale dove ogni partecipante ricopre una mansione ben precisa. Dai costumi alle scenografie, fino alla gestione delle campagne promozionali sui canali social, ogni dettaglio è stato curato internamente dal team e dagli allievi, chiamati a misurarsi non solo con la triplice disciplina di canto, danza e recitazione, ma con l'intera filiera del dietro le quinte.

A testimoniare la crescita e l'entusiasmo attorno a questo progetto, la produzione ha raddoppiato l'offerta: quest'anno è infatti previsto un imperdibile doppio appuntamento, il 9 e 10 Novembre alle ore 21.00 presso il Teatro Excelsior di Empoli, per una doppia dose di energia e divertimento. I biglietti saranno in vendita alla biglietteria del Cinema Teatro Excelsior a partire dal 12 Ottobre.

"Insomma, non ci sono davvero più scuse per mancare: non vi resta che venire a ballare con noi!"

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Fonte: Associazione ExcelsiorArt - Ufficio Stampa