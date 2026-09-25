Farmacie di turno dal 25 settembre al 2 ottobre

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EMPOLI

da venerdì 25 settembre dalle 20:00 a venerdì 2 ottobre alle 20:00

Farmacia Nuova - Piazza S.Rocco, 10 - tel. 0571-74180

 

CAPRAIA E LIMITE

da venerdì 25 settembre dalle 20:00 a venerdì 2 ottobre alle 20:00

Farmacia Masini - Via C. Corti, 2 Capraia F.na - tel. 0571-583947

Farmacia in appoggio:

sabato 26 settembre 9:00-13:00 / 16:00-20:00

LaFarmacia Montelupo - Via Grieco 64 loc, Fibbiana, Montelupo – tel. 0571-542411 E 0571-542461

 

SAN MINIATO

da venerdì 25 settembre dalle 20:00 a venerdì 2 ottobre alle 20:00

Farmacia Comunale N° 2 - Via L. da Vinci, 18, località San Donato, San Miniato - tel. 0571 33899

 

FUCECCHIO

da venerdì 25 settembre dalle 20:00 a venerdì 2 ottobre alle 20:00

Farmacia Giomi - Viale Palagina (località Ponte a Cappiano) - tel. 0571 295143

Farmacia in appoggio:

sabato 26 e domenica 27 settembre dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Ciardini - Via N.Sauro 7/R - tel. 0571-20056

 

SANTA MARIA A MONTE

da venerdì 25 settembre dalle 20:00 a venerdì 2 ottobre alle 20:00

Farmacia Cerretti - Via Cerretti, 30, - tel. 0587-710426

 

CERTALDO

da venerdì 25 settembre dalle 20:00 a venerdì 2 ottobre alle 20:00

Farmacie Riunite Certaldo 1 – P.zza Boccaccio, 46 – tel. 0571-668150

Farmacia in appoggio:

sabato 26 e domenica 27 settembre dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Comunale 1 – Via C. Ridolfi, 2 – tel. 0571-64013

 

MONTAIONE

da venerdì 25 settembre dalle 20:00 a venerdì 2 ottobre alle 20:00

Farmacia Priamo – Via Roma, 43 – tel. 0571-69046

Farmacia in appoggio:

sabato 26 e domenica 27 settembre dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Morena – P.zza Maria e Angela Fresu, 4 loc. Martignana, Montespertoli – tel. 0571-606099

 

N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.

Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.


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