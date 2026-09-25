Firenze, corteo contro le sanzioni Usa ad Autistici/Inventati: in 200 davanti al consolato

Cronaca Firenze
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Il consolato Usa a Firenze

Corteo di protesta sul lungarno Vespucci, a Firenze, dove un gruppo di circa 200 manifestanti si è riunito di fronte alla sede del consolato degli Stati Uniti, sfilando poi per le vie del centro contro le sanzioni statunitensi nei confronti del collettivo italiano di hacktivisti Autistici/Inventati. Il collettivo è nato dall'unione di due gruppi legati alle città di Milano ('Autistici') e Firenze ('Inventati').

Il gruppo era stato inserito il 26 agosto 2026 nella 'Specially Designated Nationals and Blocked Persons List', la lista statunitense dei soggetti sottoposti a sanzioni, gestita dall' 'Office of Foreign Assets Control', l'ufficio sanzioni del Dipartimento del Tesoro Usa. Autistici/Inventati era stato inoltre designato come 'Specially Designated Global Terrorist'.

La designazione è stata effettuata sulla base dell'Executive Order 13224, emanato in seguito agli attacchi dell'11 settembre 2001. La misura comporta il blocco dei beni e degli interessi patrimoniali eventualmente soggetti alla giurisdizione statunitense e il divieto, per le persone e le entità statunitensi, di effettuare in generale transazioni con il soggetto sanzionato. Le restrizioni possono avere inoltre conseguenze sui rapporti con banche, fornitori e altri intermediari, anche al di fuori degli Stati Uniti, che possono trovarsi a valutare i rischi derivanti dall'intrattenere rapporti con un soggetto inserito nella lista.

I manifestanti, che hanno sfilato con bandiere e striscioni, termineranno il corteo di fronte alla Prefettura di Firenze. In testa al corteo, uno striscione recita: "Sei nel mirino e non lo sai, basta guerre, basta sanzioni".

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