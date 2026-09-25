Fucecchio, FdI: "Preoccupazione per per lo stato delle strade collinari. Servono sicurezza, manutenzione e controlli"

Il coordinatore comunale e consigliere di Fratelli d'Italia Fucecchio, Fabio Calugi, esprime forte preoccupazione per lo stato in cui versano alcuni dei principali assi stradali che collegano il capoluogo alle frazioni collinari e per il progressivo degrado che interessa diverse aree rurali del territorio comunale. Una situazione che, secondo Calugi, richiede maggiore attenzione da parte dell'amministrazione comunale e degli enti competenti, sia sul fronte della sicurezza e della manutenzione stradale, sia su quello del contrasto all'abbandono dei rifiuti.

"Esprimiamo viva preoccupazione per lo stato di incuria che caratterizza i principali tratti viari che attraversano il territorio comunale collegando il Capoluogo alle frazioni collinari. Gli assi stradali rappresentati dalla direttrice via Burello-via di Montebono sul versante torrigiano e da quella di via porto di Cavallaia-via delle Cerbaie sul lato massigiano versano da anni in condizioni strutturali estremamente deficitarie: con l’irrisolto problema dei pericolosi ponti nell'attraversamento della piana del Padule e con molti altri punti estremamente delicati a causa di strettoie o di banchine rovinate (con zannelle superiori anche ai 25 cm) più volte segnalate alle autorità. Si tratta di un'annosa inadeguatezza strutturale la cui gravità è acuita dal crescente transito che ormai grava su queste strade.

A tale situazione, già di per sé estremamente negativa, si è aggiunto, negli ultimi anni, lo squallido fenomeno dell'abbandono dei rifiuti che proprio su queste strade rurali di collegamento ha preso di mira intere zone nell’apparente impotenza delle istituzioni. Una piaga che si sta allargando a macchia d'olio sia tra i ponti di Cavallaia, sia su svariati tratti di via di Montebono, strada comunale che ormai è letteralmente punteggiata da spazzatura anche a causa dei lasciti dei soggetti coinvolti nei deprecabili traffici dello spaccio che insiste nell’area boschiva.

Una situazione inaccettabile per chi abita nella zona e per cui vorrebbe vivere quei preziosi spazi rurali (ricordiamo che proprio su via di Montebono affacciano i principali raccordi con la

sentieristica delle Cerbaie nei fondi dell’ex Opera Pia, su cui un tempo il comune di Fucecchio aveva fatto un investimento importante per la valorizzazione dell’area, ma che adesso risultano

tristemente abbandonati).

Se l’amministrazione comunale e gli altri enti interessati proprio non riescono a procedere con gli interventi per la messa in sicurezza delle carreggiate, più volte promessa, almeno si attivino per garantire una più intensa attività di controllo contro l’abbandono, chiedendo all’operatore di procedere a un monitoraggio sistematico della zona oltre che al perseguimento degli incivili che deturpano le nostre preziose aree rurale!".