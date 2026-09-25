Gomme tagliate a chi cercava funghi, Montaione condanna e chiede "maggiori controlli"

Il 24 settembre alcune persone sono state a cercare funghi a Montaione, tra Pian delle Querce e Via dei Cerroni. Al ritorno alle loro auto, hanno trovato gli pneumatici squarciati. Secondo quanto rilevato, tutti i veicoli interessati risultavano appartenere a persone non residenti nel Comune di Montaione.

L’Amministrazione Comunale di Montaione esprime il proprio rammarico e la propria ferma condanna per quanto accaduto: "Si tratta di un comportamento grave e inaccettabile, che non può in alcun modo essere giustificato, indipendentemente dalle eventuali infrazioni commesse dai proprietari dei veicoli. Eventuali violazioni delle norme sulla sosta o delle disposizioni che regolano la raccolta dei funghi devono essere accertate e sanzionate esclusivamente dagli organi competenti, attraverso gli strumenti previsti dalla legge".

L’Amministrazione Comunale, proprio in considerazione delle numerose presenze di cercatori di funghi che in questo periodo frequentano i boschi del territorio, ha richiesto un rafforzamento dei controlli da parte della Polizia Municipale, con particolare attenzione alle situazioni di sosta irregolare o di intralcio alla circolazione.

Parallelamente, è stata evidenziata l’opportunità di una maggiore attività di vigilanza da parte degli organi forestali competenti, affinché possano essere verificati il rispetto delle disposizioni previste per la raccolta dei funghi, comprese quelle relative al numero e alle dimensioni dei funghi raccolti, al possesso del tesserino o degli altri titoli previsti e alle modalità e ai mezzi utilizzati per la raccolta.

"Siamo profondamente dispiaciuti per quanto accaduto – dichiara il Vice Sindaco di Montaione Luca Belcari – e condanniamo senza esitazione il gesto di chi ha danneggiato le automobili. Qualsiasi eventuale comportamento irregolare deve essere contestato attraverso i controlli e le sanzioni previste dalla legge, mai attraverso atti di vandalismo o di giustizia privata."

"Allo stesso tempo – prosegue Belcari – riteniamo necessario che, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza, vi sia un’adeguata attività di controllo sul territorio. La raccolta dei funghi, e in particolare dei porcini, rappresenta una caratteristica importante dei nostri boschi e richiama numerose persone anche da fuori Comune. Proprio per questo è necessario che tutti rispettino le regole, sia per quanto riguarda la sosta dei veicoli sia per le modalità di raccolta."

"Abbiamo quindi chiesto di intensificare i controlli, ciascuno per le proprie competenze – conclude il Vice Sindaco – perché vogliamo che il nostro territorio possa essere frequentato e vissuto nel rispetto delle regole, dell’ambiente e delle persone. Montaione è un territorio aperto e accogliente, ma l’accoglienza deve necessariamente accompagnarsi al rispetto della comunità e del patrimonio naturale."

L’Amministrazione Comunale invita infine chiunque abbia subito danneggiamenti a presentare denuncia alle autorità competenti, mettendo a disposizione ogni elemento utile per l’accertamento dei fatti.

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