Greve in Chianti, in corso i lavori e la ricerca del nuovo gestore della piscina

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Tepsich: "Vogliamo che riapra al più presto con tutte le sue potenzialità". Manutenzione straordinaria in conclusione a metà ottobre

Sono in fase di completamento le procedure finalizzate all’assegnazione della gestione della piscina comunale ad un nuovo soggetto, individuato attraverso un bando di rilevanza pubblica indetto dopo la scadenza del precedente. Concluso il periodo previsto per la presentazione delle domande, sono attualmente in corso tutte le verifiche e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Al termine di tali procedure il Comune procederà all’assegnazione della gestione al soggetto risultato aggiudicatario. L’amministrazione comunale è impegnata in questa fase anche nell’eseguire alcuni interventi di manutenzione straordinaria, volti a migliorare l’impianto e a garantire la piena funzionalità. I lavori si concluderanno entro la metà di ottobre.

"Siamo consapevoli dell’importante valore che l’impianto sportivo promuove e realizza a sostegno del benessere psicofisico della nostra comunità – commenta l’assessore allo Sport Paolo Tepsich – un ruolo che si esprime in termini sportivi, formativi e sociali coinvolgendo cittadini e cittadine di ogni età, oltre a rappresentare un punto di riferimento per le associazioni dell’intera area chiantigiana. Stiamo lavorando perché la piscina riapra al più presto con tutte le potenzialità che la qualificano e possa essere usufruita al meglio, nonchè garantire un servizio efficiente e funzionale agli utenti".

Fonte: Ufficio stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO

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