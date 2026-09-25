Il Luna Park di Serravalle apre per i centri diurni del territorio

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Circa 30 ospiti di sette strutture dell'Empolese e della Zona del Cuoio accolti dai giostrai grazie alla collaborazione con la Polizia Locale

Un giro di giostra unico lo scorso mercoledì 23 settembre 2026 al Luna Park della Fiera di Serravalle a Empoli. Circa 30 ospiti di 7 centri diurni dell'Empolese e della Zona del Cuoio gestiti dalla Cooperativa Colori sono stati accolti a braccia aperte per una mattina di divertimento e spensieratezza.

Sono ragazze e ragazzi dei centri diurni Cerbaiola e San Rocco per Empoli, Arco in Cielo di Montelupo Fiorentino, Il Girasole di Gavena (Cerreto Guidi), Il Mulino di Ponte a Egola (San Miniato), La Farfalla di Castelfranco di Sotto e del CAP Il Melograno, anch'esso di Castelfranco.

Assieme alla Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, comando di Empoli, e agli operatori dei centri diurni, i giostrai si sono resi disponibili ad aprire al mattino le attrazioni di ogni tipo. A loro i ringraziamenti della Cooperativa, così come verso il Comune e la Polizia Locale per questa possibilità di una giornata di gioia e sorrisi.

La Fiera di Settembre al parcheggio del Parco di Serravalle rimarrà aperta fino a domenica 27 settembre 2026.

Fonte: Ufficio stampa Comune di Empoli

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