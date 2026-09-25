Il Luna Park di Serravalle apre per i centri diurni del territorio

Un giro di giostra unico lo scorso mercoledì 23 settembre 2026 al Luna Park della Fiera di Serravalle a Empoli. Circa 30 ospiti di 7 centri diurni dell'Empolese e della Zona del Cuoio gestiti dalla Cooperativa Colori sono stati accolti a braccia aperte per una mattina di divertimento e spensieratezza.

Sono ragazze e ragazzi dei centri diurni Cerbaiola e San Rocco per Empoli, Arco in Cielo di Montelupo Fiorentino, Il Girasole di Gavena (Cerreto Guidi), Il Mulino di Ponte a Egola (San Miniato), La Farfalla di Castelfranco di Sotto e del CAP Il Melograno, anch'esso di Castelfranco.

Assieme alla Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, comando di Empoli, e agli operatori dei centri diurni, i giostrai si sono resi disponibili ad aprire al mattino le attrazioni di ogni tipo. A loro i ringraziamenti della Cooperativa, così come verso il Comune e la Polizia Locale per questa possibilità di una giornata di gioia e sorrisi.

La Fiera di Settembre al parcheggio del Parco di Serravalle rimarrà aperta fino a domenica 27 settembre 2026.

Fonte: Ufficio stampa Comune di Empoli

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