Drammatico incendio in una palazzina a Lucca: due morti, tredici feriti

È di due morti e tredici feriti, tra cui almeno una persona in gravi condizioni, il bilancio dell’incendio divampato nella notte di oggi, 25 settembre, all’interno di un appartamento a Lucca.

L’incendio è scoppiato, per cause ancora in corso di accertamento, in una palazzina situata all’angolo tra via Bertini e via Corsica, nella zona di San Vito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i mezzi del 118.

Al termine delle operazioni di soccorso, sono state accertate due vittime. Tredici, invece, le persone rimaste ferite, soccorse e trasportate negli ospedali di Lucca, Pisa e Versilia con diversi livelli di gravità. Tra loro anche alcuni bambini.

Le vittime nell'incendio del palazzo di Lucca sono una donna di 73 anni e un uomo di 65 anni, che abitavano nello stesso appartamento da cui si è originato il rogo. Lei è stata trovata carbonizzata nel soggiorno. Il cadavere di lui invece era in camera da letto e, secondo prime valutazioni, è morto per inalazioni da fumi, da gas della combustione.

Una donna di età compresa tra i 50 e i 60 anni, inizialmente trasportata in codice rosso al pronto soccorso di Lucca, è stata successivamente trasferita all’ospedale Cisanello di Pisa.

Altre nove persone, tra cui tre bambini, sono state trasportate in codice giallo nei pronto soccorso di Lucca, Versilia e Pisa. Infine, due adulti e un bambino sono stati accompagnati in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale di Pisa.

Secondo prime valutazioni di pompieri e polizia, potrebbero esserci state cause accidentali nell'innesco del fuoco, ma gli accertamenti sono solo all'inizio e i vigili del fuoco redigeranno una relazione tecnica coi tempi dovuti.

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