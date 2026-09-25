Tragico incidente a Pescia: muore una donna, due feriti in codice rosso

Una drammatica vicenda arriva dalla Valdinievole. Nella mattinata di oggi, venerdì 25 settembre, una donna cinquantenne è morta in un incidente d'auto sulla via Lucchese a Pescia, nella zona di Ponte all'Abate. La figlia, che viaggiava con lei, è in ospedale in codice rosso. L'elisoccorso ha invece portato un uomo, presente nell'altra auto, a Careggi in condizioni gravi.

Il sinistro è avvenuto poco dopo le 11 in località Cardino. Un suv e un'utilitaria si sono scontrate frontalmente, nell'incidente sarebbero coinvolte altre due vetture ma senza feriti. Non sono ancora chiari i motivi che hanno portato allo scontro. Sul posto sono intervenuti i sanitari inviati dal 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale per i rilievi e gli accertamenti sulla dinamica.

I soccorsi hanno constatato il decesso della cinquantenne e portato in ospedale la figlia. Per l'uomo alla guida dell'altra auto è arrivato l'elisoccorso dall'Emilia per trasportarlo al CTO di Careggi. Un quarto ferito è stato portato a Pescia in condizioni non gravi.

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