Incidente sulla Siena-Bettolle, scoppia un incendio: quattro feriti

Incidente questo pomeriggio sulla Siena-Bettolle: in seguito allo scontro, che ha coinvolto due mezzi pesanti e un'auto, è divampato un incendio.

Sul posto, al km 28+400 dalle 15 di oggi, venerdì 25 settembre, stanno intervenendo i vigili del fuoco del comando di Siena e del distaccamento di Montepulciano, i sanitari inviati dal 118 e le forze dell'ordine. Quattro persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale.

La strada è stata momentaneamente chiusa in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso.