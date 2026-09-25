Liberazione di Empoli, nell'82esimo anniversario Consiglio comunale in piazza

La seduta aperta alla cittadinanza il 30 settembre alle 21, in piazza 2 Settembre 1944
Empoli libera ieri ed oggi. Per celebrare gli '82 anni dalla liberazione della città di Empoli', il Consiglio comunale di Empoli si riunirà in sessione aperta alla cittadinanza nella piazza 2 Settembre 1944, mercoledì 30 settembre 2026, alle 21.
Alla serata di memoria storica della nostra città interverranno tra gli altri, Gennaro Giudetti - operatore umanitario ONU per Gaza (in videocollegamento) – e i familiari di Rina Chiarini e Remo Scappini.
In caso di maltempo, la seduta si terrà al Cenacolo degli Agostiniani, in via dei Neri 15.
La cittadinanza è invitata a partecipare.
Fonte: Comune di Empoli
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