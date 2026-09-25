Luciano Ligabue a ottobre al Modigliani forum di Livorno

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Luciano Ligabue arriva nei principali palasport italiani, l'1 ottobre 2026, il tour farà tappa in Toscana con 'Certe notti'

Dopo il successo dello scorso anno alla RCF Arena di Reggio Emilia e alla Reggia di Caserta e dopo gli attesissimi 4 eventi negli stadi di Bibione, Roma, Torino e Milano di giugno, il gran finale de 'La Notte di Certe Notti' di Luciano Ligabue arriva nei principali palasport italiani e la prossima settimana, l'1 ottobre 2026, il tour farà tappa a Livorno al Modigliani Forum. Una data a cura di LEG Live Emotion Group.

14 città e 14 appuntamenti unici che non prevederanno repliche per rendere ogni “notte” speciale e irripetibile; una grande festa partita qualche giorno fa, il 22 settembre, dall’Arena di Verona e che si concluderà il 24 ottobre all’Arena Milano, ultima data live di Ligabue per il 2026.

Le celebrazioni per il trentennale di 'Certe notti' e dell’album 'Buon Compleanno Elvis', che nel 1995 hanno segnato uno dei momenti più importanti della carriera del Liga, e il ventennale del primo Campovolo saranno anche a settembre e ottobre con un tour che si preannuncia imperdibile.

In attesa dei live italiani, nel mese di maggio Ligabue ha fatto il giro dell’Europa con 'Certe notti in Europa', un tour partito da Barcellona e che ha fatto tappa a Madrid, Parigi, Londra, Utrecht, Bruxelles, Lussemburgo e Zurigo.

Inoltre, il 6 maggio il Liga è stato protagonista de 'La Prima Notte' – Music Opening Ceremony, uno show unico che ha inaugurato il palco della nuovissima Arena Milano nel quartiere Santa Giulia. E' stato dunque il primo artista a esibirsi in questa spettacolare venue, segnando così l’inizio di una nuova era per il live entertainment in Italia.

Biglietti disponibili su Ticketone e punti vendita abituali.

Frecciarossa è treno ufficiale del tour.

Radiofreccia e RTL 102.5 sono le radio ufficiali del tour.

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