Nicolò Targhetta torna alla libreria NessunDove di Empoli con 'Sequel'

Sabato 3 ottobre alle ore 16.30 Nicolò Targhetta torna alla Libreria NessunDove di Empoli per un nuovo incontro con i lettori, in occasione dell’uscita di “SEQUEL. La seconda indagine del Commissario Elfo”.

Scrittore e autore di Non è successo niente, Targhetta è una delle voci più riconoscibili della narrativa italiana nata anche attraverso il web, dove negli anni ha costruito un seguito grazie a una scrittura ironica, surreale e capace di raccontare con uno sguardo molto personale le contraddizioni della quotidianità.

Dopo il precedente incontro ospitato da NessunDove, l’autore torna in libreria per presentare il nuovo capitolo dedicato al Commissario Elfo e per una conversazione informale tra libri, scrittura, personaggi e tutto quello che può succedere quando si decide di dare un seguito a una storia.

In perfetto stile NessunDove, la libreria presenta l’appuntamento con una promessa tutt’altro che rassicurante: «Come tutti i sequel, sarà inevitabilmente più brutto della prima volta».

Per partecipare all’incontro non è necessario aver letto il primo volume della serie.

L’appuntamento è per sabato 3 ottobre alle ore 16.30 presso la Libreria NessunDove di Empoli.

L’ingresso è gratuito. È gradita la prenotazione.

Fonte: Libreria NessunDove - Ufficio Stampa

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