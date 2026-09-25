'Nidi Gratis' per 122 bambini a Montelupo Fiorentino grazie al contributo della Regione Toscana

Anche per l’anno educativo 2026/2027, il Comune di Montelupo Fiorentino beneficia del contributo regionale nell’ambito della misura “Nidi Gratis”, finalizzata a favorire l’accesso ai servizi educativi per la prima infanzia e a sostenere le famiglie nel pagamento delle rette.

Sono 122 i bambini ammessi al contributo.

Di questi, 39 frequentano il nido comunale Madamadorè, mentre 12 sono iscritti al nido comunale Marcondiro. I restanti bambini frequentano i nidi privati accreditati presenti sul territorio comunale.

Per l’anno educativo 2026/2027, al Comune di Montelupo Fiorentino è stato destinato un finanziamento complessivo di 249.709,33 euro.

Il contributo consente di abbattere la quota di retta eccedente il Bonus Nido INPS, riducendo concretamente i costi a carico delle famiglie. La misura rappresenta inoltre uno strumento di sostegno alla frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia e alla conciliazione tra vita familiare e lavorativa.

La misura “Nidi Gratis” è promossa e finanziata dalla Regione Toscana attraverso il Programma regionale del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) 2021-2027, in particolare con le risorse assegnate alla Priorità 3 “Inclusione sociale” e alla Priorità 1 “Occupazione” del programma.

L’iniziativa rientra nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa