Olimpiade e Paralimpiade metropolitane: torneo under 14 di Pallanuoto a Certaldo

Presso la piscina 'Fiammetta' di Certaldo, domenica 27 settembre, alle ore 15 il via al torneo di Pallanuoto, categoria ragazzi, under 14, nell'ambito dell'Olimpiade e Paralimpiadi metropolitane.

Nella scorsa settimana, al centro piscine del Mugello di Borgo San Lorenzo, è stato disputato il torneo della categoria esordienti under 12. "Queste manifestazioni in due nuove piscine, a Certaldo e Borgo (dove impianti sono stati ristrutturati e riaperti), abbiamo avviato un momento di promozione e condivisione della pallanuoto giovanile, attrattiva per il territorio", dichiara il referente toscano della pallanuoto della Fin Giuseppe Sergente. Gli eventi sono infatti promossi in stretta collaborazione dal comitato regionale toscano della Federazione italiana nuoto con la Città Metropolitana di Firenze e il coordinamento del Coni.

Fonte: Città Metropolitana

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