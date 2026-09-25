A ottobre due nuovi corsi gratuiti alla Biblioteca civica a Vinci

Cultura Vinci
Condividi su:
Leggi su mobile

Comunicazione Aumentativa Alternativa ed educazione finanziaria: iscrizioni entro il 1° e il 6 ottobre nell'ambito della rete REA.net

Continuano i corsi alla Biblioteca civica di Vinci, nell’ambito di "REAlizza il tuo futuro", il programma della rete REA.net rivolto a tutti e che promuove la conoscenza, la partecipazione attiva e lo sviluppo personale attraverso percorsi di formazione gratuiti. La Biblioteca civica di Vinci collabora al progetto in quanto componente del circuito delle biblioteche del sistema REA.net.

A ottobre sono in partenza due corsi. Uno è quello per conoscere gli strumenti della Comunicazione Aumentativa Alternativa e le strategie utili a favorire la comunicazione, l'autonomia e l'inclusione. Le iscrizioni scadono giovedì 1 ottobre e gli incontri saranno cinque, dall'8 ottobre al 5 novembre, dalle 17.30 alle 19.30.

L'altro corso riguarda l'educazione finanziaria di base, per imparare a gestire il proprio denaro in modo consapevole. Per questo corso la scadenza è il 6 ottobre e il corso prevede quattro lezioni ogni martedì dal 13 ottobre, dalle 17.30 alle 19.30.
Tutti gli incontri si tengono nella biblioteca civica di Vinci.

Per informazioni sui corsi, che sono tutti gratuiti, si può chiamare l’ufficio corsi della segreteria REA.net allo 0571757948 o 0571757841, scrivere a segreteriareanet@comune.empoli.fi.it, o ancora chiamare la Biblioteca civica di Vinci allo 0571933263 oppure scrivere a biblioteca@comune.vinci.fi.it.

Il progetto è finanziato dalla Regione Toscana nell'ambito del PR FSE+ Toscana 2021-2027 "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" - Attività PAD 2.f.10 Giovani e adulti in-formati. Interventi di educazione permanente non formale della popolazione adulta maggiorenne realizzati dalle Reti documentarie locali (biblioteche e archivi) per il triennio 2024-2026 (DD n. 1531 del 24.01.2025).

Fonte: Ufficio stampa Comune di Vinci

Notizie correlate

Vinci
Cultura
21 Settembre 2026

A Vinci si presenta il libro su Enzo Tortora di Cristian De Carlo

Venerdì 25 settembre, al Circolo Arci di Toiano (Vinci), l'associazione Circolo Poeti e Scrittori organizza, alle ore 18, la presentazione del libro 'Enzo Tortora – un uomo, un personaggio' di [...]

Vinci
Attualità
11 Settembre 2026

VitolinArte 2026: torna la giornata dedicata all'arte e al paesaggio

Domenica 27 settembre 2026 il Circolo ARCI Vitolini APS, in collaborazione con il Circolo Ricreativo Vitolini e il patrocinio del Comune di Vinci, ha in programma “VitolinArte”, una giornata dedicata [...]

Vinci
Cultura
2 Settembre 2026

Tornano i corsi gratuiti della rete REA.net alla Biblioteca civica a Vinci

Ritornano i corsi alla Biblioteca civica di Vinci, nell’ambito di "REAlizza il tuo futuro", il programma della rete REA.net rivolto a tutti e che promuove la conoscenza, la partecipazione attiva [...]



Tutte le notizie di Vinci

<< Indietro

torna a inizio pagina