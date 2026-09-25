A ottobre due nuovi corsi gratuiti alla Biblioteca civica a Vinci

Continuano i corsi alla Biblioteca civica di Vinci, nell’ambito di "REAlizza il tuo futuro", il programma della rete REA.net rivolto a tutti e che promuove la conoscenza, la partecipazione attiva e lo sviluppo personale attraverso percorsi di formazione gratuiti. La Biblioteca civica di Vinci collabora al progetto in quanto componente del circuito delle biblioteche del sistema REA.net.

A ottobre sono in partenza due corsi. Uno è quello per conoscere gli strumenti della Comunicazione Aumentativa Alternativa e le strategie utili a favorire la comunicazione, l'autonomia e l'inclusione. Le iscrizioni scadono giovedì 1 ottobre e gli incontri saranno cinque, dall'8 ottobre al 5 novembre, dalle 17.30 alle 19.30.

L'altro corso riguarda l'educazione finanziaria di base, per imparare a gestire il proprio denaro in modo consapevole. Per questo corso la scadenza è il 6 ottobre e il corso prevede quattro lezioni ogni martedì dal 13 ottobre, dalle 17.30 alle 19.30.

Tutti gli incontri si tengono nella biblioteca civica di Vinci.

Per informazioni sui corsi, che sono tutti gratuiti, si può chiamare l’ufficio corsi della segreteria REA.net allo 0571757948 o 0571757841, scrivere a segreteriareanet@comune.empoli.fi.it, o ancora chiamare la Biblioteca civica di Vinci allo 0571933263 oppure scrivere a biblioteca@comune.vinci.fi.it.

Il progetto è finanziato dalla Regione Toscana nell'ambito del PR FSE+ Toscana 2021-2027 "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" - Attività PAD 2.f.10 Giovani e adulti in-formati. Interventi di educazione permanente non formale della popolazione adulta maggiorenne realizzati dalle Reti documentarie locali (biblioteche e archivi) per il triennio 2024-2026 (DD n. 1531 del 24.01.2025).

Fonte: Ufficio stampa Comune di Vinci

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