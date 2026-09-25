Pistoia Magic Street Festival, magia protagonista in città il primo weekend di ottobre

Cresce la mappa della magia a Pistoia, con dodici diversi punti di spettacolo disseminati per la città, così come a moltiplicarsi sono l’interesse e il coinvolgimento, al punto da riuscire ad offrire gratuitamente una buona parte degli appuntamenti targati Pistoia Magic Street Festival (nove su dodici). Quarta edizione il 3 e 4 ottobre per il grande evento di strada ideato da Francesco Micheloni quale proposta autunnale del consolidato Magic a teatro, il primo ad andare in scena nell’ambito del progetto Pistoia Città Magica venuto alla luce questa estate nato dalla collaborazione tra lo stesso Micheloni, Pistoia Magic, Associazione G713 Pistoia Valley e Fondazione Caript (che lo sostiene in forma triennale nell’ambito del bando Cantiere Cultura), con la compartecipazione del Comune di Pistoia e il contributo di UniCoop Firenze sezione soci di Pistoia, che subito si presenta alla città con importanti novità.

Si allarga il 'circuito magico': spettacoli anche in piazza San Francesco

La prima, l’ingresso di piazza San Francesco tra i luoghi di pubblico spettacolo che va ad aggiungersi a piazza San Bartolomeo, piazza della Sala e Fortezza Santa Barbara. Sempre a proposito di luoghi, sono confermati nel circuito magico la Degna Tana di piazza della Sala, il Polo Puccini Gatteschi di vicolo Malconsiglio, Palazzo 42 in via Curtatone e Montanara, la Galleria Vittorio Emanuele di via degli Orafi e la Boutique di via Cavour 45, con anche via Roma al civico 28 ad offrire un laboratorio d’arte a cura di Crearte (solo sabato 3, dalle 15 alle 19).

Apre in via straordinaria il primo Museo delle illusioni

La seconda, riguarda più strettamente la proposta. Per la prima volta infatti si svela al pubblico un Museo delle Illusioni che troverà accoglienza temporanea eccezionalmente per i giorni del festival nella Sala dei geometri del Polo Culturale Puccini Gatteschi, uno spazio inedito che resterà aperto proprio per questa occasione sabato 3 ottobre dalle 15 alle 19 e domenica 4 dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

Atmosfere a tema Harry Potter: torna la Patronus Experience, arriva il Quidditch

Piacerà a molti, ma ancor di più agli appassionati della saga di Harry Potter un’altra delle novità di punta di questo 2026: in piazza della Resistenza nella giornata di domenica 4 (dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18; gratuito, priorità per chi ha acquistato la Patronus Experience) arriva Prova il Quidditch!, occasione davvero unica per approcciarsi al gioco più diffuso e praticato nel mondo magico inventato da J.K. Rowling.

Confermata anche quest’anno la Patronus Experience in Fortezza (in collaborazione con la Direzione Regionale dei Musei Nazionali della Toscana e dal Comune di Pistoia), ormai un pilastro del Pistoia Magic Street Festival, che si svolgerà secondo le consuete modalità: formula non stop dalle 9 alle 18 domenica 4 ottobre, nove turni in tutto della durata di due ore ciascuno condotti dai più noti professori di Hogwarts (gli accompagnatori adulti non pagano).

Francesco aperitivo con spettacolo itinerante (sabato 3 ottobre dalle 18 alle 20; offerto da Frisco e Confetteria Corsini). La mappa della magia si completa con gli appuntamenti magici (gratuiti anche questi) con svolgimento nelle sedi dei partner, con 'Il salotto incantato' a Palazzo 42 in via Curtatone e Montanara 42 (domenica dalle 10 alle 18), il Laboratorio Crearte Magica in via Roma 28 (il sabato dalle 15 alle 19), 'Il gioiello magico' con la Maga Fede alla Boutique di via Cavour 45 (domenica dalle 15 alle 18), con anche la possibilità di gustarsi una Burrobirra, la bevanda analcolica di HP, alla Degna Tana (la domenica, gratuito per i partecipanti alla Patronus Experience).

Le dichiarazioni dei protagonisti

"Quello che qui presentiamo – sono le parole di Francesco Micheloni – è l’appuntamento più grande dell’anno in termini di impegno e sforzi richiesti. Lo diciamo sin dalla prima edizione, abbiamo continuato a ribadirlo mentre tutto questo ci cresceva tra le mani: per noi tutto funziona meglio se anche la città e il suo tessuto commerciale sono coinvolti. Vogliamo che la magia diventi un attivatore di piccole economie locali e che attraverso queste e il nostro festival itinerante Pistoia possa conoscere una bella visibilità. Tra le tante novità di quest’anno anche un concorso organizzato con Confcommercio e l’associazione dei commercianti del centro. Obiettivo, allestire una vetrina nelle due settimane precedenti il festival a tema magico. Partecipare è semplice, oltre che gratuito, tanto che abbiamo già raccolto diverse adesioni. Le foto saranno votate sui social di Pistoia Città Magica. Ai vincitori buoni spesa da spendere nei negozi Coop".

"Con Pistoia Magic Street Festival la magia esce dai suoi luoghi abituali e diventa grande quanto tutta la città – sottolinea Marica Setaro, assessora alla Cultura -. Ma iniziative come questa nascono in un attimo: sono il risultato di una sinergia che mette insieme più soggetti, che crescono e lavorano insieme attorno a un progetto comune. È proprio questo movimento a far allargare lo scenario, coinvolgendo un pubblico che va oltre le bambine e i bambini. Si crea, poi, un bell’incastro tra museo, magia e scienza, un tema che attraversa la storia dei secoli e che oggi può diventare anche uno strumento per valorizzare gli spazi della città. Penso, per esempio, alla possibilità di dare nuova vita a luoghi nei quali la magia diffusa diventa qualcosa di concreto. È un ulteriore tassello di quel percorso che sta facendo crescere Pistoia Città Magica. Sono contenta di vedere questo progetto ampliarsi e penso che Pistoia possa diventare una città di riferimento, con l’ambizione di guardare anche fuori dai propri confini e di diventare un polo di attrazione. Un tassello alla volta, questa città della magia può continuare a crescere".

"Eventi come il Pistoia Magic Street Festival dimostrano quanto sia importante che una città non sia soltanto il luogo che ospita un’iniziativa, ma ne diventi parte attiva – evidenzia Olimpia Banci, assessora al Commercio e Turismo –. Quando un evento cresce, infatti, diventa una leva, anche economica, per tutto il territorio. Per questo considero particolarmente significativo il coinvolgimento dei commercianti e delle attività del centro: vetrine a tema, spettacoli, aperture e collaborazioni contribuiscono a creare un’esperienza diffusa, nella quale il visitatore non vive soltanto l’evento, ma scopre e attraversa la città. È proprio questa partecipazione corale che può trasformare una manifestazione in un’occasione concreta per il commercio e per la promozione turistica. L’Amministrazione intende lavorare perché questi appuntamenti possano consolidarsi e crescere, insieme alla capacità di Pistoia di accoglierli e di farli propri. Più la città partecipa, più un evento può consolidarsi; e più cresce un evento, maggiori possono essere le opportunità e le ricadute per tutto il territorio".

L’atteso ritorno di Invisibilia, il primo spettacolo di magia per persone non vedenti in Italia

Più di sessanta repliche dopo andate in scena in tutta Italia nell’ultimo anno, Francesco Micheloni torna 'a casa', al Polo Puccini Gatteschi di Pistoia con Invisibilia, il primo spettacolo di magia pensato per persone non vedenti in Italia che ha avuto e sta continuando ad avere un’eco straordinaria. Nel contesto del Pistoia Magic Street Festival, Invisibilia sarà proposto in cinque diversi momenti: il sabato alle 16, alle 18 e alle 21.15, la domenica alle 16 e alle 18.

La magia itinerante (e gratuita) in città

A fianco della ristretta proposta a pagamento – limitata quindi alle sole Patronus Experience, Museo delle Illusioni e Invisibilia – c’è poi tutto un ventaglio di offerta che non ha bisogno di altro se non trovarsi nel posto giusto al momento giusto disposti ad accogliere la magia. Così ecco il Bubble Show di Martina Nocera nella Galleria Vittorio Emanuele di via degli Orafi (domenica alle 11, alle 12, alle 16 e alle 17.30), il teatrino del mago itinerante per la serie 'Incontri ravvicinati con il mago' (piazza della Sala, domenica dalle 10 alle 18), il Pot Pourri di Ugo Sanchez jr, spettacolo di fantasismo per tutti che sarà in piazza San Bartolomeo sabato 3 ottobre alle 16 e, come si diceva novità tra gli spazi del 2026, in piazza San

"Parliamo di un’iniziativa particolarmente importante, diffusa, che restituisce bene il senso del coinvolgimento di tutta la città, che si riconosce in questa connotazione magica. È un progetto capace di unire l’impegno alla leggerezza, in un connubio particolarmente felice con la scienza – sottolinea Simona Querci, consigliera regionale -. È una proposta alla quale la Regione guarderà con attenzione, perché eventi culturali come questo contribuiscono a dare un segno distintivo anche alla nostra Pistoia. Questo progetto nasce dalla complicità e dalla condivisione, ma anche da un forte impegno e da una grande professionalità, che si esprimono e si manifestano in tutta la città".

"Con Pistoia Città Magica che entra nel vivo con questo grande appuntamento vogliamo riportare la meraviglia in città – è il pensiero di Laura Trisolini di G713 Pistoia Valley – risvegliare il gusto per l’incredibile e ricordare a grandi e piccoli che la magia non è solo immaginazione e stupore ma anche un fenomeno culturale radicato nella storia della nostra città e del nostro pensiero. Il Polo partecipa in questo evento divenendo set per “Invisibilia” e per il primo Museo delle illusioni che troverà accoglienza nella Sala dei Geometri. Due iniziative di richiamo che insieme a tutte le altre possono contribuire a far conoscere Pistoia fuori da Pistoia grazie alla magia".

"La proposta di Pistoia Magic con Francesco Micheloni ci è piaciuta poiché concepita oltre l’intrattenimento puro – commenta Marco Leporatti, sezione soci UniCoop di Pistoia -. C’è un significato più profondo, un coinvolgimento totale com’è accaduto con Invisibilia e per il pubblico delle persone non vedenti. È un bel messaggio quello che passa da qui: ci dice che ogni ostacolo può essere superato. Ci piace poi il dialogo che si è creato e che in previsione dello spettacolo Pistoia Magic a teatro del 2027 porterà un assaggio di magia anche nel nostro supermercato: la magia entra nel punto vendita, sogno e sorpresa per grandi e piccoli, di cui racconteremo al momento giusto".

Tutto il dettaglio e l’acquisto dei biglietti per le esperienze a pagamento su pistoiamagic.com.

Fonte: Comune di Pistoia

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