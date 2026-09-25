A Pontedera torna 'Carboot', il mercatino di scambio e vendita di oggetti usati di Ecofor

La pausa estiva è terminata e sabato 26 Settembre 2026 riparte CARBOOT, il mercatino di scambio e vendita di oggetti usati organizzato da Ecofor Service Spa a Pontedera, in via Madre Teresa di Calcutta, per promuovere fra i cittadini il riuso e il riciclo.

Ricordiamo che tutti i cittadini possono partecipare a CARBOOT come venditori, esponendo gli oggetti da scambiare o vendere nel bagagliaio delle proprie auto o nelle immediate vicinanze. Ogni postazione costa 10 euro. L’edizione che sta per cominciare è la terza e, come avvenuto per le prime due, collaboreranno alla realizzazione di CARBOOT numerose associazioni di volontariato del territorio, a cui sarà destinato il ricavato delle postazioni auto.

Ecco il calendario:

- sabato 26 settembre 2026 a favore di La vita oltre lo specchio

- sabato 31 ottobre 2026 a favore di Non più sola

- sabato 28 novembre 2026 a favore di Auser

- sabato 19 dicembre 2026 a favore di AVO

- sabato 30 gennaio 2027 a favore di Pubblica Assistenza Pontedera

- sabato 27 febbraio 2027 a favore di AVIS

- sabato 27 marzo 2027 a favore di A.S.Ha.

- sabato 24 aprile 2027 a favore di CRI Cascina

- sabato 8 maggio 2027 a favore di Vertical

- domenica 9 maggio 2027 a favore di Shalom

- sabato 15 maggio 2027 a favore di 4 Zampe

- domenica 16 maggio 2027 a favore di Polpo Verde

- sabato 29 maggio 2027 a favore di Fratres

- sabato 26 giugno 2027 a favore di La rosa amara

Stiamo parlando di vestiti, borse, accessori, scarpe, quadri, piccoli mobili, tappeti, soprammobili, giocattoli, vasellame, piccoli elettrodomestici, stoffe, consolle, videogiochi, telefonia, audio, tv e

video, accessori per la fotografia e l’informatica, attrezzi per il bricolage, accessori, per animali e per il giardinaggio, cd, dvd, libri e fumetti, dischi, strumenti musicali, attrezzature sportive, piccolo collezionismo. E c’è anche il Bagagliaio dei desideri, per chi è cerca di qualcosa difficile da reperire.

Gli aspiranti espositori potranno prenotare una postazione auto a partire dal … Settembre inviando una mail all’indirizzo info@ecodays.it. Ulteriori informazioni sul sito www.ecodays.it.

Fonte: Ecofor - Ufficio Stampa

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