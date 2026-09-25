Puliamo il Mondo nelle scuole di Empoli: domani appuntamento con la cittadinanza

Oggi tante classi quinte della scuola primaria e le prime della secondaria di primo grado hanno aderito a Puliamo il Mondo, ripulendo le aree verdi delle scuole dai rifiuti. È stata la seconda tappa del calendario ricco di appuntamenti dedicati alla pulizia di spazi e aree della nostra città liberandola dai rifiuti.

Con tanto di guanti, pinze, sacchi alla mano e le immancabili pettorine ‘Stiamo lavorando per voi’, le piccole e i piccoli hanno dato prova del loro attaccamento verso l'ambiente.

La mattina è cominciata con il saluto di benvenuto alle volontarie e ai volontari in municipio dalle assessore Laura Mannucci e Maria Grazia Pasqualetti, delegate alla Transizione Ecologica e Qualità della Vita e alla Scuola, assieme a Luca Gambacciani, vice presidente del circolo Legambiente Empolese Valdelsa.

A seguire l'arrivo dei volontari alle scuole e l'inizio della raccolta dei rifiuti.

Per la cittadinanza l'appuntamento è per sabato 26 settembre, con la preziosa collaborazione del progetto DesTEENazione EEV, alle 15.45 in piazza Don Minzoni con la raccolta dei rifiuti lungo il percorso che porterà a piazza Toscanini, passando da via XI Febbraio, via Bellini e via XX Settembre.