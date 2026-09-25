Parità di genere, al via il questionario nei Comuni di Calcinaia, Capannoli e Montopoli

Rilevare opinioni, priorità e proposte sul tema della parità di genere e delle pari opportunità: è questo l'obiettivo del questionario online promosso nei territori dei Comuni di Calcinaia, Capannoli e Montopoli in Val d’Arno. Il percorso prende il via da queste prime tre realtà, ma l'iniziativa è destinata ad ampliarsi: il prossimo anno il progetto vedrà infatti la partecipazione di altri 4 comuni della Provincia di Pisa.

L’indagine è rivolta a tutti i cittadini e le cittadine residenti nei tre Comuni a partire dai 14 anni di età. La compilazione, completamente anonima, permetterà di raccogliere indicazioni che in forma aggregata confluiranno direttamente nel Bilancio di Genere 2026 delle amministrazioni comunali coinvolte. Il questionario online fa parte del percorso partecipativo che si svilupperà anche con incontri, eventi e iniziative.

Il questionario si compila in pochi minuti e comprende domande sulle azioni prioritarie per raggiungere l’obiettivo della parità di genere, ma anche sulle percezioni e sulle esperienze personali.

Che cos'è il Bilancio di Genere

Il bilancio di genere è uno strumento strategico con cui un ente pubblico analizza e valuta le proprie scelte politiche ed economiche (entrate, uscite, servizi e investimenti) in ottica di parità. Non si tratta di un bilancio separato o rivolto esclusivamente alle donne, bensì di un’analisi mirata a comprendere l'impatto che l'azione amministrativa produce su uomini e donne. L'obiettivo è individuare eventuali disuguaglianze o bisogni emergenti per orientare le risorse pubbliche in modo più equo, efficace e inclusivo per l'intera comunità.

I Bilanci di Genere comunali comprendono quindi l’esame delle risorse dei singoli enti nell’ottica della parità di genere e dei target del Goal 5 dell’Agenda 2030, un approfondimento quantitativo su educazione, lavoro, servizi sociali, cultura, sport, e un’analisi qualitativa di progetti e azioni dei Comuni coinvolti. Il tutto verrà incrociato con i risultati del questionario online.

Il progetto

La redazione dei Bilanci di Genere comunali fa parte del progetto CROSS (Costruire Relazioni e Orizzonti Senza Stereotipi) promosso dalla Provincia di Pisa, finanziato dalla Regione Toscana tramite risorse europee del Fse+ 21/27 e realizzato da ALI - Autonomie Locali Italiane insieme all'associazione Eunice ETS, realtà da tempo attiva sul territorio per la sensibilizzazione e la prevenzione della violenza di genere.

Nel 2025 sono stati già redatti i Bilanci di Genere per 12 comuni della Provincia di Pisa, grazie ai dati forniti direttamente dai comuni e da quelli recuperati dalle banche dati ufficiali di Istat.

Come e quando partecipare

Il questionario è compilabile dal 25 settembre al 25 ottobre 2026. Per partecipare è sufficiente collegarsi al link: https://tinyurl.com/bilancidigenere

Fonte: Ufficio Stampa