Revocata la licenza a un negozio del centro per ipotesi di violenza sessuale

È stato revocato in data odierna il titolo abilitativo e disposta la chiusura di un esercizio commerciale in centro storico a Firenze. La decisione è stata assunta in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e segue un provvedimento di chiusura per 30 giorni dell'esercizio commerciale, di cui è titolare un cittadino pakistano, adottato dal Questore, in relazione a ipotesi di reati di violenza sessuale e sequestro.

Ieri mattina, durante il Cposp a cui ha partecipato l'assessore Giorgio, è stata compiuta un'analisi approfondita del fatto, considerata la vicinanza del negozio a istituti scolastici e in un'ottica di massima attenzione e prevenzione connessa all'esigenza di tutelare le donne e prevenire episodi di violenza. Al termine del Comitato, i rappresentanti delle forze di polizia e l'assessore alla sicurezza hanno convenuto sull'analisi svolta dalla Prefettura in merito alla necessità di adottare provvedimenti di rigore.

Nella stessa giornata, il prefetto Ferrandino, in qualità di autorità provinciale di pubblica sicurezza e presidente del Cposp, ha inviato alla sindaca Funaro la richiesta di revoca della licenza commerciale in base all'articolo 19 del d.P.R. 616/77. La richiesta è stata immediatamente recepita dalla sindaca e questa mattina il Comune di Firenze ha disposto la revoca del titolo abilitativo e la conseguente chiusura definitiva dell'esercizio commerciale di tipo alimentare in centro storico.

"Di fronte a fatti di questa gravità, l'intervento delle istituzioni deve essere tempestivo e rigoroso, nel rispetto delle competenze e delle garanzie previste dalla legge. Quello che è accaduto è un fatto inaccettabile e gravissimo e questo è un intervento doveroso a tutela della sicurezza. La violenza contro le donne, in qualunque luogo e in qualunque forma si manifesti, è una ferita profonda per tutta la nostra comunità. Le istituzioni devono continuare a lavorare insieme per prevenire la violenza, proteggere le vittime e costruire una città nella quale ogni donna possa sentirsi libera e sicura", ha detto la sindaca Sara Funaro.

Il prefetto Ferrandino, nel rivolgere un profondo ringraziamento ai cittadini che hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine e agli stessi operatori dell'Arma dei Carabinieri intervenuti, nonché alla Questura e alla Guardia di Finanza per l'incessante lavoro svolto quotidianamente, ha evidenziato come il confronto costruttivo e costante con le istituzioni locali e con le forze dell'ordine consenta l'adozione di una serie di importanti provvedimenti per la tutela del territorio e la salvaguardia della libertà dei cittadini.

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