Rissa in piazza San Michele a Lucca: denunciate 5 persone

Lo scorso 22 settembre, a Lucca, i Carabinieri della locale Compagnia, al culmine di una lite scoppiata in piazza San Michele per futili motivi, hanno denunciato a piede libero 5 soggetti stranieri, a vario titolo indagati per i reati di rissa, lesioni personali aggravate e porto ingiustificato di armi e oggetti atti a offendere.

In particolare, nel centro storico, nella tarda serata di lunedì 21 settembre, a seguito di alcune segnalazioni per una lite accesa in cui erano rimasti coinvolti i predetti soggetti, sono intervenute alcune pattuglie della Sezione Radiomobile e della Stazione di Piegaio, che nel giro di poche ore hanno ricostruito la dinamica e rintracciato e identificato tutte le parti in causa, che avevano causato allarme tra le vie della città.

Nello specifico, dopo un iniziale diverbio verbale animato la situazione è degenerata e si è passati alle vie di fatto, che hanno visto fronteggiarsi tre giovani egiziani, rispettivamente di 20, 23 e 24 anni, contro due soggetti di nazionalità albanese, entrambi 22enni.

Nella rissa vi è stato uno scambio reciproco di colpi, nel corso dei quali ad un certo punto i due soggetti albanesi avrebbero estratto dei coltelli. Nel corso della colluttazione, un egiziano ha riportato una ferita da taglio al braccio, motivo per cui è stato poi soccorso in ospedale. Durante la lite, sarebbe stato utilizzato anche uno spray urticante. Il bilancio finale ha visto tutti e cinque i soggetti coinvolti essere sottoposti agli accertamenti sanitari, oltre a essere tutti quanti denunciati per aver generato una rissa in luogo aperto al pubblico e con l'utilizzo di strumenti idonei all'offesa.

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