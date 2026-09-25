A Livorno torna la 'Run for Dogs'

Torna anche quest’anno la “Run for Dogs”, la corsa virtuale dedicata agli amici a quattro zampe, nata per promuovere le adozioni dei cani ospitati nel canile municipale di Livorno “La cuccia nel bosco”.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Livorno, è organizzata dalla Cooperativa Il Melograno, impegnata nei servizi a supporto del funzionamento del canile muncipale, in collaborazione con il Gruppo Cinofilo Livornese ENCI, l’associazione animalista ANPANA, la delegazione territoriale UISP Terre dell’Etruria, la cooperativa sociale Parco del Mulino e il gruppo Labromare “progettiamo l’ambiente”.

Si tratta di una gara dilettantistica alla quale si può partecipare correndo o camminando con il proprio cane, dove e quanto si vuole, nelle giornate di venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre 2026. Per partecipare occorre documentare il tempo impiegato per percorrere almeno 3 km tramite una qualsiasi App di fitness o contapassi e a fine corsa inviare lo screenshot all’indirizzo email vet@coopmelograno.org. Saranno premiati non solo i podisti e i cani più veloci, ma soprattutto quelli che si distingueranno per simpatia e prestazione atletica in base all’età.

Ci si può iscrivere on line, compilando l’apposito form sul sito web della cooperativa Melograno (https://www.coopmelograno. org/runfordogs_edizione_2026/ ) . Allo stesso indirizzo nei giorni successivi all’evento verrà pubblicata la classifica finale. Sono previste iscrizioni singole (costo 12 euro) o per nuclei familiari di massimo 4 persone (costo complessivo 25 euro). L’iscrizione è comprensiva del materiale informativo per correre con il cane, maglietta RunForDogs 2026 per gli iscritti/e e bandana o ciotola pieghevole per correre con il cane. La quota di iscrizione può essere versata tramite bonifico bancario a BANCA BPM (IBAN IT32 Q050 3472 2410 0000 0000 934), inviando poi la ricevuta a vet@coopmelograno.org. Chi non potrà ritirare il materiale di persona presso il canile comunale dovrà aggiungere 7 euro per le spese di spedizione.

Termine ultimo per le iscrizioni: 14 ottobre 2026.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa