A Livorno torna la 'Run for Dogs'

Al via la terza edizione della corsa a sostegno delle adozioni del canile municipale
Torna anche quest’anno la “Run for Dogs”, la corsa virtuale dedicata agli amici a quattro zampe, nata per promuovere le adozioni dei cani ospitati nel canile municipale di Livorno “La cuccia nel bosco”.
L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Livorno, è organizzata dalla Cooperativa Il Melograno, impegnata nei servizi a supporto del funzionamento del canile muncipale, in collaborazione con il Gruppo Cinofilo Livornese ENCI, l’associazione animalista ANPANA, la delegazione territoriale UISP Terre dell’Etruria, la cooperativa sociale Parco del Mulino e il gruppo Labromare “progettiamo l’ambiente”.
Si tratta di una gara dilettantistica alla quale si può partecipare correndo o camminando con il proprio cane, dove e quanto si vuole, nelle giornate di venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre 2026. Per partecipare occorre documentare il tempo impiegato per percorrere almeno 3 km tramite una qualsiasi App di fitness o contapassi e a fine corsa inviare lo screenshot all’indirizzo email vet@coopmelograno.org. Saranno premiati non solo i podisti e i cani più veloci, ma soprattutto quelli che si distingueranno per simpatia e prestazione atletica in base all’età.
Ci si può iscrivere on line, compilando l’apposito form sul sito web della cooperativa Melograno (https://www.coopmelograno.
Termine ultimo per le iscrizioni: 14 ottobre 2026.
Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa
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